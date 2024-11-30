Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
LANETLİ
(Gregory Maguire)
'Wicked' adıyla Broadway tarihinde en uzun süre oynanan müzikallerden biri olan ve Tony Ödüllerine layık görülen, aynı adla bugünlerde sinemada seyircilerle buluşan Gregory Maguire'nin 'Lanetli' adlı kitabı Alfa Kitap'ta okurlarla buluştu. Oz Büyücüsü’nde Dorothy, Batının Kötü Cadısı’na karşı zafer kazandığında hikâyeyi sadece ondan duyduk. Peki ya başdüşmanı gizemli cadı? Gregory Maguire o kadar zengin ve canlı bir fantastik dünya yaratıyor ki Oz’a bir daha asla aynı şekilde bakamayacaksınız. Lanetli, hayvanların konuştuğu ve birinci sınıf vatandaş muamelesi görmek için çabaladığı, Munchkinlerin orta sınıf istikrarının rahatlığını aradığı ve Teneke Oduncu’nun aile içi şiddetin kurbanı olduğu bir diyar hakkında. Oz Büyücüsü’nden önceki dünyayı ve Elphaba’nın nasıl Batının Lanetli Cadısı’na dönüştüğünü anlatan Lanetli, bulanıklaşan sınırlara, yazarın yaratıcı dünyası ve eğlenceli üslubuyla dokundurmalar yapıyor.
ÖLÜ CANLAR
(Nikolay Gogol)
Nikolay Gogol’ün 19. yüzyıl Rus edebiyatının başyapıtı niteliğindeki eserlerinden Ölü Canlar, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Açgözlülüğü, mülkiyet hırsı ve aptallığıyla “içimizden biri"nin, Çiçikov'un hikâyesini, keskin bir gözlem yeteneği ve derinlikli karakter analizleriyle kaleme alan Gogol, aynı zamanda Rus toplumuna ayna tutuyor. Gogol'ün, Dante’nin İlahi Komedya’sından esinlenerek üç cilt olarak tasarladığı eserin ilki olan Ölü Canlar, sansür komitesinden büyük eleştiriler alır. Dönemin Rus toplumunun derinliklerine inerek sosyal ilişkiler ağına ışık tutan ve hiciv niteliğinde bir toplumsal eleştiri, “bir epik şiir” olan bu eser, Gogol’ün keskin gözlem yeteneğini ve karakter analizlerindeki derinliği her sayfasında kendini hissettirir. Ölü Canlar, yalnızca bir roman değil aynı zamanda Rus toplumunun aynasıdır. Eserin ikinci cildin ise ağır bir bunalım döneminden geçen Gogol tarafından yakılır, birkaç kez yeniden yazdığı bu bölümler sonradan yayımlanır, üçüncü cildiyse hiç yazılamamıştır.
PROUST YAŞAMIMIZI NASIL DEĞİŞTİREBİLİR?
(Alain de Botton)
Felsefe ve edebiyatı günlük yaşamın içinden temalarla ve günlük yaşamın diliyle sadelikle anlatan, ortaya koyduğu eserlerle çağının okurlarına ilham veren Alain de Botton'ın 'Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir?' Everest Yayınları tarafından okurlarla buluştruluyor. Karmaşık felsefi kavramları saf bir dille okura sunan yazar bu kitabında düşüncelerimizi sarsacak ve yaşamımıza dokunacak bir deneyime davet ediyor bizi. De Botton ustalıkla ördüğü bu anlatıda, Marcel Proust’un sadece edebi bir deha değil aynı zamanda insan yaşamının derinliklerini kavramaya yönelik bir rehber olduğuna işaret ediyor. Proust’un eserlerindeki fikirleri bir hayat kılavuzunun temelleri olarak ele alıyor. Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir? hem edebiyatın büyüsüne kapılmaya hem de kişisel bir serüvene, kendi yaşam hikâyemizi yeniden yazmaya çağırıyor bizi.
GÜNLÜKLER
(Albert Camus)
20. yüzyıl edebiyat ve düşünce dünyasının en önemli adlarından biri olarak kabul edilen Albert Camus’nün, Avrupa’da hiç tanınmadığı yıllardan, 1960’ta yaratıcılığının zirvesindeyken bir trafik kazasında ölümüne kadarki tüm günlük kayıtlarını bir araya getiren Günlükler, Can Yayınları etiketiyle okurla buluştu. “Bir yazarın öğrenmesi gereken ilk şey, hissettiği şeyi hissettirmek istediği şeye aktarabilme sanatıdır,” diyen usta yazarın hayatı boyunca neler yaptığından çok neler hissettiğini anlatan eser, aynı zamanda duygusal bir otobiyografi olma niteliğinde. Okuma notları, roman planları, seyahat günlükleri, aforizmalar, çarpıcı formüller; bu fragmanlar bir sanatçının portresini anlamak için elzem olmakla birlikte hayatının ve eserinin anlamını bulmaya çalışan bir insanın en önemli tanığıdırlar...
O ÇILGIN İNSANLAR
(Zeynep Oral)
Gazeteci ve yazar Zeynep Oral’ın yeni kitabı 'O Çılgın İnsanlar' İnkılap Kitabevi, etiketiyle raflardaki yerini aldı. Oral'ın geçen yüzyılın kültür sanat yaşantısına dair önemli kesitler sunduğu kitapta; Ahmet Say, Ali Poyrazoğlu, Attilâ İlhan, Ayla Erduran, Jacques Brel, Birsel Lemke, Bülent Ecevit, Deniz Türkali, Füruzan, Gilbert Becaud, Hümeyra, Kaptan Coustau, Mahmud Derviş, Marlene Dietrich, Moris Gabbay, Muazzez İlmiye Çığ, Müjdat Gezen, Nazlı Eray, Nermin Abadan Unat, Sunay Akın, Tarık Akan, Türkan Şoray ve Vedat Günyol’un portreleri bulunuyor. Zeynep Oral, bu portrelerde kültür sanat yaşantımıza damga vurmuş isimlerin başarıya giden yolda ne bedeller ödediklerini, maddi imkânsızlıklar karşısında nasıl çözümler ürettiklerini, sansüre ve yasaklara karşı nasıl direndiklerini anlatıyor.
ON SEKİZİNCİ YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI 1660-1789
(Charlotte Sussman)
VakıfBank Kültür Yayınları, 'On Sekizinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı 1660-1789', 'Fransız Edebiyatı Bir Kültürel Tarih' ve 'Rus Edebiyatı' kitaplarını okurlarla buluşturdu. Bu arşivlik kitaplarla dünya edebiyatında ekol olmuş klasikleşmiş yazarların dünyalarına kapsamlı ve derin bir bakış atıyor. Araştırmacılar ve edebiyat tutkunları için vazgeçilmez başvuru kaynakları sunuyor. Charlotte Sussman, 'On Sekizinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı 1660-1789' kitabında dönemin önemli eserleri, yazarları ve tartışmalarını tanıtırken kronolojik bir inceleme yerine, kentleşme, sömürgecilik, ticaretin yaygınlaşması, kamusal alanın ortaya çıkışı ve toplumsal cinsiyet rollerindeki değişimlerin edebiyat üzerindeki etkilerini inceliyor. Defoe, Swift ve Pope gibi kanonik yazarların yanında, Charlotte Smith ve Olaudah Equiano gibi daha az bilinen isimlere de dikkat çeken bu kitap hem öğrenciler hem de araştırmacılar için eşsiz bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.
KİMSESİZ KIZ ÇOCUĞU
(Pia)
Hababam Sınıfı’nın unutulmaz senaristi Umur Bugay’ın kızı Pia'nın yeni kitabı 'Kimsesiz Kız Çocuğu' Alfa Yayınları’ndan çıktı. Kitabında kimsesiz, yalnız ve çaresiz bırakılan kız çocuklarının sesi olmayı amaçladığını söyleyen yazar şöyle devam ediyor: “Bu kitap, sadece bir kız çocuğunun öyküsü değil aynı zamanda toplumsal yapıda kız çocuklarına gösterilmeyen özen hususunda köklü değişimler yaratmayı hedefleyen bir anlamda çağrı ve başkaldırıdır. Umudu, öz güvenleri ve hürriyetleri ellerinden alınmış kız çocuklarının sesini duyurmak istedim. Mizah duygusunu asla kaybetmeksizin, ötekileştirilen kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı zulme dikkat çekiyorum.”
BEN BUNLARI ÇOCUĞUMA NASIL ANLATIRIM?
(Dr. Robyn Silverman)
Dr. Robyn Silverman’ın çocuklarla duygular, zorbalık, başarısızlık korkusu, sosyal medya gibi birçok zor konunun nasıl güvenle konuşulabileceği konusunda etkili stratejiler sunduğu kitabı Ben Bunları Çocuğuma Nasıl Anlatırım? Tüyolar, Senaryolar, Hikâyeler ve En Zorlu Konuşmaları Bile Kolaylaştırmanın Yolları, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı! Yazarın, alanında uzman çok kişiyi ağırladığı podcast programı “How to Talk to Kids About Anything” ile aynı adı taşıyan kitap, 2-18 yaş arası çocuklarla iletişimde olan herkes için önemli bir rehber. Her yaştan çocukla iletişimde empati, açıklık ve destekleyici bir dil kullanmanın önemini vurgulayan kitap aynı zamanda çocukların kendilerine güvenmelerini, duygusal zekalarını geliştirmelerini ve stresle başa çıkmalarını desteklemek için pratik öneriler de sunuyor.
DALGALARI YÖNETMEK
(Kadir Sığınmış)
Destek Yayınları, liderlik ve yönetim dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Kadir Sığınmış’ın “Dalgaları Yönetmek” adlı kitabıyla, okurları denizlerin enginliklerinden ofis masalarına kadar uzanan bir yolculuğa davet ediyor. Sığınmış’ın denizcilik metaforlarıyla harmanlayarak kaleme aldığı kitap hem iş dünyasına hem de kişisel gelişime dair derin içgörüler sunuyor. Kitapta, vizyon oluşturma, kriz yönetimi, ekip dinamiklerini güçlendirme ve yenilikçilik gibi liderlik temaları; denizcilikten alınan somut örneklerle açıklanıyor.
OTUZ TOHUM
(Gamze Aras)
Sanat tarihçisi Gamze Aras, okuyucuları mitoloji, tarih, aşk ve şarabın büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor. A7 Kitap tarafından yayımlanan Otuz Tohum, masal tadında kurgusuyla hem edebiyat hem de tarihseverleri kendine hayran bırakacak bir roman. Kitap, efsanevi İran hükümdarı Padişah Cemşîd’in döneminde şarabın bulunmasını anlatan eski bir miti temel alıyor. Gamze Aras, bu hikâyeyi, akademik birikiminden ve mitolojik araştırmalarından güç alarak, sade ve etkileyici bir dille yeniden kurguluyor. Romanın adını aldığı "otuz tohum", Cemşîd'e kuşlar tarafından getirilen gizemli üzüm tohumlarını simgeliyor. Cemşîd ve Âfitab’ın badirelerle dolu aşk hikâyesine şarabın büyülü keşfi eşlik ediyor.