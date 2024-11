haftanın kitapları

BEN BUNLARI ÇOCUĞUMA NASIL ANLATIRIM?

(Dr. Robyn Silverman)



Dr. Robyn Silverman’ın çocuklarla duygular, zorbalık, başarısızlık korkusu, sosyal medya gibi birçok zor konunun nasıl güvenle konuşulabileceği konusunda etkili stratejiler sunduğu kitabı Ben Bunları Çocuğuma Nasıl Anlatırım? Tüyolar, Senaryolar, Hikâyeler ve En Zorlu Konuşmaları Bile Kolaylaştırmanın Yolları, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı! Yazarın, alanında uzman çok kişiyi ağırladığı podcast programı “How to Talk to Kids About Anything” ile aynı adı taşıyan kitap, 2-18 yaş arası çocuklarla iletişimde olan herkes için önemli bir rehber. Her yaştan çocukla iletişimde empati, açıklık ve destekleyici bir dil kullanmanın önemini vurgulayan kitap aynı zamanda çocukların kendilerine güvenmelerini, duygusal zekalarını geliştirmelerini ve stresle başa çıkmalarını desteklemek için pratik öneriler de sunuyor.