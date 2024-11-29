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        Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Son günlerde neler yaşandı?

        Süper Lig'de son 4 maçında sadece 1 puan toplayabilen Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olmasıyla birlikte, Futbol A.Ş.'ye istifasını veren Hasan Arat; son olarak kulüp başkanlığından da istifa ettiğini açıkladı. İşte Beşiktaş'ta yaşananlar...

        Giriş: 29.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:53
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        Süper Lig'de ilk 8 maçını 6 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen Beşiktaş, Galatasaray yenilgisinin ardından ilk yenilgisini alırken sonrasında da galibiyeti unuttu. Ligde son 4 maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, bu süreçte hem savunmada hem de hücumda büyük düşüş yaşadı.

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        İlk 8 maçında 5 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligin en az gol yiyen takımlarından olurken son 4 maçında ise kabusu yaşadı. Beşiktaş 4 maçta kalesinde 9 gol gördü. Gol yeme ortalaması ise maç başına 0.6'dan 2.2'ye yükseldi.

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        Evindeki ilk 4 maçı kazanan siyah-beyazlılar 3 gol yerken üst üste kaybettiği Kasımpaşa ve Göztepe maçlarında ise sahasında toplamda 7 golü kalesinde gördü. Benzer tabloyu hücumda da yaşayan Beşiktaş, 8 maçta rakip filelere 17 gol atarken son 4 maçta 4 gol atabildi.

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        Maç başına 2.1 gollük ortalaması, 1'e düşen siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst da bu düşüşe engel olamadı. Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşerken Fenerbahçe'nin de 8 puan arkasında kaldı.

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        BEŞİKTAŞ'TA SON 2 GÜNDE NELER YAŞANDI?

        * Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı. 3 Aralık'ta siyah beyazlıların futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba görevden alındığını gece yarısı kendisine gelen mesaj ile öğrendiğini açıkladı.

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        * Kulüpte Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollar ayrıldığı kamuoyu ile paylaşıldı. Yaşananların ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ile siyah beyazlılarda medya ilişkilerinden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa etti. Bıraktığını kulübe ileten asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve göreve devam ettiği açıklandı.

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        * Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etti. Futbolun sorumlusu Futbol A.Ş.'nin başına getirilen Hüseyin Yücel ile Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar oldu.

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        * Beşiktaş, Avrupa Ligi 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Temsilcimiz, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti. Beşiktaş, İstanbul dönüşünde taraftarlarının büyük protestosuyla karşılaştı. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.

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        * Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası yönetim Ümraniye'de toplanma kararı aldı. Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme fesih konusu görüşülecek. Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaş camiası, bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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