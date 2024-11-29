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        Haberler Magazin Haftanın öne çıkan paylaşımları; Tanyeli, Şebnem Dönmez, Emel Müftüoğlu, Kerem Bürsin... - Magazin haberleri

        Hastane ücreti açıklaması ve filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu

        Tanyeli, Şebnem Dönmez, Emel Müftüoğlu ve Kerem Bürsin'in paylaşımları haftaya damgasını vuran paylaşımları oldu. Kimi yaptığı konuşmadaki birbirine harmanladığı iki lisanıyla kimi de hastane ücretleriyle ilgili yaptığı açıklama ile adından söz ettirdi. Detaylar 'Panorama'da...

        Giriş: 29.11.2024 - 23:59 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:59
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        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
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        Haftanın olay paylaşımı...

        Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

        Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

        Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştirilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

        TANYELİ

        HASTANE ÜCRETİ AÇIKLAMASI

        Yaklaşık bir yıldır pankreas tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir tedavi için hastaneye yatmıştı. Gireceği bir operasyon öncesinde hastane ücretiyle ilgili bir açıklama yaptı.

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        Öncesinde asılsız bir iddiaya cevap veren Tanyeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "İnşallah bu son olur. Operasyona girmeden önce bu paylaşımı yapmayı borç bilirim. Allah korusun, girerim de sağ çıkamam diye açıklama yapma ihtiyacı duydum. Bugün kendini bilmez bir densiz, arkadaşlarımı arayıp , bütün dostlarımın hastane kafeteryasına borcu olduğunu söylemiş. Öyle bir şey yok.

        Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve bu tedavi ücretinde de 3 milyon liradan 500 bin liraya düşürdüler. Bunlar ilaç paraları. Bunları da Hakan Altun, Haluk Levent ve Avusturalya'daki dostlarım ödedi. Hepsine teşekkür ederim. Allah, razı olsun."

        ŞEBNEM DÖNMEZ

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından dizindeki dizlikle bulunduğu bir paylaşımla dikkat çekti. Dönmez, takipçilerine yaşadığı sakatlık hakkında açıklamada bulundu.

        Oyuncu; "Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

        Ayrıca, Chaplin adlı tiyatro oyununda rol alan Şebnem Dönmez; "Yarının oyununa çıkacağım ama dizliğimi çıkarmadan oynayacağım. Seyircilerimizden bu görüntü için şimdiden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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        EMEL MÜFTÜOĞLU

        FİLTREDE FİKİR AYRILIĞI

        Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ ile buluştu. Ünlü şarkıcı, yakın dostuyla yer aldığı fotoğrafını sosyal medya sayfasında yayımladı.

        Emel Müftüoğlu, filtre kullandığı fotoğrafı paylaşmadan önce Demet Akbağ ile fikir ayrılığı yaşadıklarını ifade etti.

        Emel Müftüoğlu şunları söyledi: Bu fotoğrafı koyarken Demet fena karşı çıktı. Sakın bak çok oynanmış duruyor' diye... Halbuki fotoğrafta aslında o aynı ama ben inanılmaz kötü çıkmışım. Yanağım on kat kırışık (asla öyle değilim) o zarif ellerim, kollarım kocaman. Çağrı'ya 'Beni düzeltir misin?' dedim. Ahanda ben! Ancak bu kadar düzelebildim.

        KEREM BÜRSİN

        LİSAN KARGAŞASI

        Zaman zaman iki lisanı harmanlayarak konuşmaktan keyif alan ve bu nedenle de çoğu zaman bazı sosyal medya kullanıcıların diline düşen Kerem Bürsin, yine konuşmasıyla gündeme geldi.

        Sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda sevenlerine; "Dikkat edin, kötü bir virüs var" sözleriyle seslenen oyuncu, konuşmasında kullandığı İngilizce ve Türkçe kelimeleriyle ti'ye alındı.

        İki lisanı birbirine harmanlayarak konuşan Kerem Bürsin için; "Kasılmaktan konuşamıyor" ve "Hiç eğlenceli değil" yorumları yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tanyeli
        #Şebnem Dönmez
        #emel müftüoğlu
        #Kerem Bürsin
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