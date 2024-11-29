Kış aylarının gizli vitamin deposu: Reflü ve kabızlığa son veriyor! İşte ayvanın mutlaka bilmeniz gereken faydaları!

Ayva meyvesi, hem lezzeti hem de sağlık faydaları ile dikkat çeken eşsiz bir besindir. Tarihi eski çağlara kadar uzanan bu meyve, sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda olumlu etkiler sunar. Peki, ayva meyvesi hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?