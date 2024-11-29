Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi

21 Kasım’da düzenlenen açılış töreninin ardından 22 Kasım’da izleyiciyle buluşmaya başlayan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, izleyicilerine 14'üncü kez veda etti.

Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünde düzenlenen festivalin Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen Pınar Altuğ ve Hakan Bilgin’in sunduğu kapanış töreninde Altın Terazi Yarışmaları'nın ödülleri açıklandı.

ABD'li editör, eleştirmen ve yazar Deborah Young’ın başkanlığını yaptığı senarist ve yönetmen Cemil Ağacıkoğlu; Kazak yönetmen, senarist ve yapımcı Assel Aushakimova; yönetmen, senarist ve yapımcı Selcen Ergun ve yönetmen, senarist ve yapımcı Rusudan Glurjidze’den oluşan jüri; 7500 Euro değerindeki Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması 'En İyi Film Ödülü’ne; “Sürgündeki İranlı yönetmen Farahnaz Sharifi'nin son derece özel bu filmi, İran'daki kadınların baskıcı bir rejime karşı süregelen mücadelesini belgesel anlatımının büyük duygusal gücünü kullanarak bizlere sunuyor” diyerek Ferahnaz Şerifi’nin yönettiği Çalınan Gezegenim / My Stolen Planet filmini lâyık gördü. Yönetmen Şerifi gönderdiği mesajda, duygularını; “Bu harika haber için çok teşekkür ederim. Böyle bir ödülü almak ne büyük zevk. Jüriye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu ödülün sadece benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda özgürlük ve adalet için mücadele eden herkesi, özellikle de tüm kadınları ve tabii ki İranlı kadınları onurlandırdığını belirtmeliyim. Lâyık gördüğünüz için teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde ifade etti.

REKLAM Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü ise Boris Lojkine’in yönettiği Süleyman’ın Hikâyesi / The Story of Souleymane filmine verildi. Jüri karar gerekçesinde; “Boris Lojkine'nin yönettiği, aktör Abou Sangare'nin mükemmel şekilde canlandırdığı Paris'teki genç bir göçmenin dramatik ve ustaca kurgulanmış hikâyesinin, birçok sığınmacıyı Avrupa'ya gitmek için hayatlarını riske atmaya iten zorlayıcı kişisel ve ekonomik nedenleri dokunaklı bir şekilde sunuyor,” dedi. Boris Lojkine, teşekkürlerini sunarak başladığı video mesajında, “Festivalinizin ismi üzerine düşünmüş ve Süleyman'ın durumuna nasıl da gönderme yaptığını hissetmiştim. Neydi ki Süleyman’ın suçu? Belgesiz olmak mı? Yalan söylemek mi? Daha doğrusu, durumu nedeniyle yalan söylemek zorunda kalmak mı? Yahut sırf başka bir ülkeden olmak mı? Benim için Süleyman'ın içinde bulunduğu durum, hiçbir suçu olmadan bitmeyen bir ceza hali yaşamak. Bu filmi tüm ekibin büyük özverisiyle hayata geçirdik ve filmi çekmek için çok çaba sarf ettik. Çok teşekkür ederim” dedi.

Altın Terazi Uzun Metraj yarışma jürisi bu yıl, Özel Mansiyon Ödülü vermek üzere Mehmet Ali Konar’ın yönettiği Ceviz Yaprakları Sarardığında filmini seçti. Jüri bu kararını; “Bir Kürt köyündeki insanların yaşamlarını günlük adalet mücadelesi olarak işleyen yönetmen Mehmet Ali Konar, oyuncu Korkmaz Aslan’ın belirginleştirdiği baba-oğul bağını, bölgenin derin gerçekliğini ortaya koyan insancıl bir öyküde dramatize ediyor oluşu nedeniyle” sözleriyle açıkladı. Mehmet Ali Konar, ödülünü aldıktan sonra; “Suçun büyük bir günah olduğunu bilmek yetmiyor. Ona karşı durmak da gerekiyor, bazen birine arkanı dönerek, bazen bir film yaparak. Bir şekilde var olduğumuzu göstermek gerekiyor. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Viktor Apalaçi, Ekrem Buğra Büte ve Pınar Tınaz’dan oluşan Sinema Yazarları Derneği - SİYAD jürisi SİYAD Ödülü’nü Jonathan Millet imzalı Hayaletler / Ghost Trail filmine verdi. Jüri kararına gerekçe olarak “Güçlü insancıl mesajıyla işkencecilerin adalet karşısında hesap vermelerini savunan, özgün, dokunaklı, inandırıcı bu politik gerilim filmini, güçlü anlatımlı mizanseni, ses tasarımının etkileyiciliği ve başarılı oyuncu kadrosuyla ödüle lâyık gördük” dedi. Jonathan Millet gönderdiği mesajla teşekkürlerini iletti.

Sinema yazarı, senarist, yönetmen Burcu Aykar; Filistinli yapım tasarımcısı, yönetmen ve yapımcı Ala' Abu Ghoush ile İngiliz haber sitesi Eye For Film’in kurucu ortağı, yazı işleri müdürü ve film eleştirmeni Amber Wilkinson’dan oluşan Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması jürisi 1000 Euro para ödülü bulunan Altın Terazi Kısa Metraj En İyi Film Ödülü’ne André Hayato Saito imzalı Amarela filmini layık gördü. Yönetmen André Hayato Saito, gönderdiği video ile teşekkürlerini iletti. Filmleri izleyen izleyicilerin seanslar sonrası oylamaları ile belirlenen Habertürk Seyirci Ödülü; Mehmet Ali Konar’ın yönettiği Ceviz Yaprakları Sarardığında filmine verilirken, Gökçen Çavdar, Bilge İris, Melisa Kenanoğlu, Sude Özçalı ve Taha Kıvanç Umurbek’in değerlendirmeleri sonucunda Öğrenci Jürisi Ödülü’ne Hayaletler / Ghost Trail filmi layık görüldü. Öğrenci Jürisi ödülü açıklarken “Psikolojik olarak oldukça zor bir konuyu, incelikli senaryosu ve özgün anlatım diliyle ele almayı başardığı; meseleyi doğru bir mesafede kalarak anlattığı ve festivalin bu seneki akademik konusu olan adil yargılanma hakkına değinmesi nedeniyle ödüle layık gördük” diye belirtti.