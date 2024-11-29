Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre GSYH üçüncü çeyrekte yıllık olarak yüzde 2.1 büyürken, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.2 daraldı.

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Bugün TÜİK ayrıca 2. çeyrek verilerinde de revizyona gitti. Buna göre daha önce 2. çeyrek için açıklanan yüzde 0.1'lik çeyreklik büyüme, yüzde 0.2 daralmaya revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi 2 çeyrek üst üste daralma kaydederek teknik olarak resesyona girdi.

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde görülen daralmayı ifade ediyor. Teknik olarak, GSYH'de iki çeyrek üst üste küçülme görülmesi resesyon olarak tanımlanıyor. PANDEMİ SONRASI EN DÜŞÜK BÜYÜME Piyasa beklentisi yıllık büyümenin yüzde 2.5 gelmesi yönündeydi. 2024 3. çeyrekteki yüzde 2.1'lik yıllık büyüme; 2020 2. çeyrekteki pandemi etkisiyle yaşanan yüzde 9.9'luk daralmadan bu yana kaydedilen en düşük büyüme oldu.

GSYH sonuçları, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2024: .png REKLAM SANAYİDE DÜŞÜŞ GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre inşaat yüzde 9.2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6.2, tarım sektörü yüzde 4.6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,9 ve hizmetler yüzde 1.4 arttı. Buna karşılık diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.4, sanayi sektörü yüzde 2.2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0.3 azaldı.

Sanayide finansman ortamının sıkılaşmasıyla öncü veriler halihazırda bir daralmaya işaret ediyordu. Ekonomistler tarafından inşaat sektöründeki hızlı büyümenin ise deprem konutlarının yapımından kaynaklandığı değerlendiriliyor. GSYH, iktisadi faaliyet kollarına göre büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2024: .png VATANDAŞIN TÜKETİMİ ARTTI DEVLETİN AZALDI Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 0.9 azaldı.