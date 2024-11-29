Motokuryelere yeni şartlar yolda

Motokuryelere ilişkin yeni düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemeler ile, kurye olacak kişilere bir takım zorunluluklar getirilmesi öngörülüyor.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, yapılacak düzenleme ile, kurye olmak için yetki belgesi zorunlu olacak. Ayrıca, tüm taşıtlar için muayene de zorunlu hale gelecek.

Öte yandan, kuryeler için bundan sonra herhangi bir taşıma süresi taahhüdü olmaması da yine düzenleme kapsamında sağlanacak. Bunun yerine, kuryelere makul sürede teslimat zorunluluğu da getirilecek.