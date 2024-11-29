Pek çok kadın hastalığının altında akla gelmeyen çene ve diş sorunları yatıyor

Adet sancısı nedeniyle doktor doktor dolaşan, bu özel günlerinde boyun tutulması, baş - boyun ağrısı gibi şikâyetleri olan, idrar kaçırma ve vajinismus gibi sorunlarla baş etmeye çalışan kadınlar… Hepsinin ortak noktası, sorunlarına eşlik eden ağız ve diş sağlığı problemleri olabilir. Peki nasıl oluyor da birbiriyle ilgisiz görünen konular arasında böyle bir ilişki bulunuyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat: “Şaşırtıcı olsa da vajinal bölgedeki bir problemin ağız diş sağlığı ile ilgisi olabiliyor. Çünkü çene eklemi ve pelvis (leğen kemiği) birlikte çalışıyor. Bu nedenle çene eklemi ve çiğneme kaslarında sorun yaşayan kadınlarda vajinismus ve idrar kaçırma gibi sorunların görülmesi tesadüf değildir” diyor.

REKLAM TANI KONULAMAYAN AĞRILI SORUNLARDA DİŞLERE BAKILIYOR Kadınlarda diş sıkma konusu da önemli görülüyor ve son yıllarda beyaz yakalı kadınlarda bu probleme daha sık rastlandığı belirtiliyor. Pelvik tabanla ilgili çözülemeyen ağrılarda, vajinismusta ve cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıda altta yatan nedene ve diş sıkma sorununa odaklanılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, pelvik taban ile çene sağlığı ilişkisi hakkında önemli bilgiler veriyor. Bahat’a göre pelvik taban bölgesi (idrar kesesi, bağırsaklar, rahim) ve yumurtalıkların üzerine oturduğu tabandaki kas bölgesi ile çene eklemi, anne karnındaki ilk embriyolojik gelişimden itibaren paralel bir ilerleme gösteriyor. Bu nedenle sonraki dönemlerde çene bölgesinde oluşabilecek sorunlar, pelvik tabanda da problemlere yol açabiliyor. Her iki bölgenin sağlıklı gelişim göstermesi bütüncül sağlık açısından çok önemli görülüyor.

ADET SANCISININ NEDENİ DİŞ SIKMA MI? Diş sıkma problemi olan kişilerde sıklıkla pelvik taban kaslarında spazm (kasılma) meydana geliyor. Bu hastalarda; pelvik taban kronik ağrısı, idrar ya da dışkılama sırasında ağrı ve cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrı sorunlarıyla karşılaşılıyor. Diş sıkma problemi olan kişiler uzun süre tedavi edilmediklerinde mevcut sorunlarına kulak çınlaması da eşlik ediyor. Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, “En önemlisi ilerleyen dönemlerde buna çeşitli kalça problemlerinin de eklenmesidir. Adet sancısı çeken kadınlarda eş zamanlı olarak diş sıkma problemleri veya çene ekleminin yerinde olmaması gibi sorunlar da gözlenebilir” diyor.

ÇİĞNEME KASINA YAPILAN BOTOKSA DİKKAT! Dikkat edilecek konular arasında, “diş sıkma” problemi olan kişilerde çiğneme kasına, ayrıntılı değerlendirme olmadan yapılan “masseter botoks” bulunuyor. Bu uygulama o bölgedeki problemleri azaltsa da, uzun vadede vücudun diğer bölümlerindeki sorunlarda artışa neden olabiliyor. Diş sıkma problemi yaşayanlar genellikle stres yükleri fazla kişiler olduğu için tedavilerine çoklu bakış açısıyla yaklaşılması gerekiyor. Bu durumda kas gevşetici takviyeler ve sıvı tüketiminin artırılması tedaviye katkı sağlıyor. Diş sıkmaya neden olan kaslardaki gevşeme gerekli enjeksiyon ve manipülasyonlarla sağlanırken pelvik taban kaslarının rehabilitasyonu ile eş zamanlı gevşeme hedefleniyor. Bu nedenle çocukluktan itibaren pelvik taban problemi yaşayan kişilerin mutlaka “çene-diş” ve “dil bağı” gibi problemler açısından incelenmeleri ve erken dönemde tedavi edilmeleri gerekiyor.

AĞIZ SOLUNUMU YAPMAK OMURGA SORUNLARINI TETİKLİYOR Çocukluk döneminde gece ağız solunumu yapan çocuklarda görülen çene eklemindeki değişiklikler ise omurgada duruş bozukluğuna yol açıp pelvik taban ağrılarına neden olabiliyor. Bu soruna sırt ve bel bölgesinde meydana gelen ağrıların da eşlik edebildiği belirtiliyor. Sadece pelvik tabana yönelik uygulanabilecek tedaviler çoğu hastada uzun vadede iyileşme sağlıyor. Problemin ana kaynağı olan çene ve diş bölgesindeki problem ortadan kaldırılmazsa, bu bölgeden çıkan uyarılar pelvik bölgeyi tekrarlayan şekilde uyarıp sorunun yeniden oluşmasına yol açabiliyor. Bu nedenle hastalara mutlaka “bütüncül tüm vücut rehabilitasyonu” öneriliyor.