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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin soruşturması son durum | Döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama... | Son dakika haberleri

        Narin soruşturmasında yeni gelişme! Döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...

        Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin avukatlarının isteği üzerine mahkeme, Daran 2 Üs Bölgesi'nde, köy ve çevresini gözetleyen dönen kameraya ait görüntüleri istedi. Talep yazısına gelen cevapta, olay günü kayıtların olmadığı ancak 23, 24 ve 25 Ağustos gününe ait görüntülerin olduğu bildirildi. Gönderilen o görüntüler dosyaya konuldu. Daran 2 döner kameranın, Narin'in cansız bedenin gömüldüğü noktayı farklı açıdan gördüğü öğrenildi

        Giriş: 29.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:27
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        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
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        Diyarbakır'da, yaşanan Narin Güran cinayeti Türkiye gündemini sarstı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 7 Kasım’da ilk duruşması yapılan Narin Güran cinayetinde, baba Arif Güran, Dara Üs Bölgesi'ndeki kameralarının incelenmesini talep etmişti.

        DÖNER KAMERA KÖY CİVARINI 24 SAAT GÖRÜYOR

        İncelenen görüntülerle olayın ortaya çıkacağına inandığını söyleyen baba Güran’ın bu isteği üzerine mahkeme tarafından Dara Üs Bölgesi'ne ait görüntüler istenmişti. Gelen görüntülerin, çok uzak ve bulanık çıkması üzerine, görüntülerin iyileştirilmesi için Londra'ya gönderildi. Bu gelişme yaşanırken, Dara 2 Üs Bölgesi'nde Narin’in cansız bedeninin gömüldüğü yeri ve köy civarını 24 saat gören döner kamera olduğu tespit edildi.

        OLAY GÜNÜNE AİT GÖRÜNTÜLER TALEP EDİLDİ

        Güran ailesinin avukatları, “Nevzat Bahtiyar’ın dereye inerken yanında biri var mıydı? Akşam gelen aracın Salim Güran’a ait olup olmadığının tespiti" için görüntülerin incelenmesi talebinde bulundu. Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Kasım günü, Jandarma Komutanlığına yazı yazarak 21 Ağustos günü 15.00 ile 18.00 saatleri arasındı, Eğertutmaz deresi ile köy civarını 24 saat döner kamera sistemiyle görüntüleyen Daran 2 kamera kayıtlarının mahkemeye ulaştırılmasını talep etti.

        OLAY GÜNÜNE AİT KAYIT BULUNAMADI

        Mahkemenin bu talebi üzerine Jandarmadaki arşiv görüntülerinde olay gününe ait görüntülerin olmadığı öğrenildi. Jandarma, yedeklenen görüntüler arasında yer alan 23, 24 ve 25 Ağustos gününe ait güvenlik kamera kayıtlarını mahkemeye gönderdi. Kamera görüntüleriyle ilgili de Jandarma tarafından şu tutanak tutuldu:

        "Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi; 22.11.2024 gün ve E.93317302-2024/396- Ceza Dava Dosyası gereğince, Daran 2 dönen kameraya ait 21.08.2024 tarih ve 15.00 ila 18.00 saatleri arası tüm görüntülerin gönderilmesi istenilmiştir.

        21.08.2024 günü olay meydana geldiğinde kayıp çocuk vakası olarak çalışmalara başlanıldığı, bölgede bulunan kameraların tespit çalışması ile Daran-2 Üs bölgesinde BTÖ mensuplarının sızma girişimlerinin tespiti amacı ile kullanılan kameralar incelenmiştir. Üs bölgesinde mevcut kameralar ile köy ve çevresinin gözetlenmediğinden kayıp şahıs vakası yönünde çalışmalar yapılmış ise de, 08.09.2024 günü kayıp çocuk Narin Güran'ın cesedi, Eğertutmaz deresinde 08.09.2024 günü bulunmuştur.

        Cesedin bulunması ile birlikte yürütülen ve önceden yedeklenen görüntüler bu bağlamda yeniden incelenmiştir. İlgi sayılı evrakta yazılı kamera kayıtlarında yapılan incelemede, olay mahallinin tam olarak görülmediği, kısıtlı kayıt alma kapasitesine sahip hard diskte 23, 24 ve 25 Ağustos 2024 tarihlerine ait görüntülerin olduğu tespit edilmiştir.

        Bu bağlamda mevcut görüntülerin soruşturma dosyasına eklendiğine dair tanzim edilen; bu tutanak hazırda bulunanlarca birlikte müştereken imza altına alınmıştır. 26.11.2024"

        Tutulan bu tutanak ve 23, 24 ve 25 Ağustos 2024 gününe ait görüntüler de dosyaya girdi.

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        #narin güran
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