Spor yazarları Fenerbahçe'nin Slavia Prag galibiyetini değerlendirdi

"HARİKA BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ"

MUSTAFA ÇULCU: "Fenerbahçe'nin yediği golde savunmanın özellikle de Djiku'nun hatası kabul edilemez. S.Prag gibi çok diri bir takım karşısında Dzeko ile beraberlik golünü buldu. En-Nesyri hamlesi ile harika bir deplasman galibiyeti alındı. Hakem sert oyuna izin verdi. Alman Sascha Stegemann 40 yaşında 1. kategori FIFA hakemi… Oyunu oynatacağım diye bazı faulleri vermeyince oyun sertleşti 34 faul ve kendi klasiğini bozmadan 10 sarı kartla maçı tamamladı. Steegeman kolay sarı kart çıkaran bir hakem. Fenerbahçe bunu analiz etmiş olsaydı daha ilk yarıda 4 sarı kart görmeyebilirdi. S.Prag'ın 42'de attığı golde Chory oyuna müdahalede edince ofsayt gerekçesi ile gol iptali doğ