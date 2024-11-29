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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

        İzmir Çeşme'de iki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 04:32 Güncelleme: 29.11.2024 - 04:33
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        Kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Fahrettinpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Taraflardan B.B. tabanca ile 4 kişiye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; ekipler, tabancayla vurulan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.M. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde sevk edildi.

        ŞÜPHELİ KAÇTI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, şüpheli B.B'nin yakalanması için çalışma başlatırken olay esnasında yanında oldukları tespit edilen 2 arkadaşını gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Çeşme
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