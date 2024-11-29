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        Haberler Gündem Bazı illerin emniyet müdürleri değişti - Güncel haberler

        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı illerin emniyet müdürleri değişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 00:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 01:06
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        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı illerin emniyet müdürleri değişti.

        Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

        Bingöl İl Emniyet Müdürüğüne, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

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