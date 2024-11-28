HAKİKİ TEREYAĞI NASIL BELLİ OLUR?

Hakiki tereyağını anlamak için birkaç basit yöntem uygulayabilirsiniz:

Erime Testi: Bir çay kaşığı tereyağını bir tavada ısıtın. Hakiki tereyağı hızla erir ve altın kahverengi bir renk alır. Eğer tereyağı eridikten sonra açık sarı bir sıvı bırakıyorsa, katkı maddesi içerebilir.

Tat ve Koku: Gerçek tereyağı, hafif süt kokusu ve doğal bir lezzete sahiptir. Yapay tereyağlarında ise genelde daha ağır ve kimyasal bir koku fark edilir.