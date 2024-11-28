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        Lübnanlılar evlerine döndü

        Lübnanlılar ateşkesin ardından terk ettikleri evlerine döndüler ancak evlerinin yıkıldığını gördüler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 20:24 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:24
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        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönen Lübnanlılar, yaşadıkları bölgede oluşan yıkımın şokunu yaşıyor.

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        Saldırıların birinci hedefi haline gelen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine dönen Lübnanlılar, tahrip olan yollar ve yıkılmış binalarla karşılaştı.

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        Sur Su Dairesi Başkanı Tarık Berekat bölgeye gelerek yıkımı incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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