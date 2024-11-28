Lübnanlılar evlerine döndü
Lübnanlılar ateşkesin ardından terk ettikleri evlerine döndüler ancak evlerinin yıkıldığını gördüler
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönen Lübnanlılar, yaşadıkları bölgede oluşan yıkımın şokunu yaşıyor.
Saldırıların birinci hedefi haline gelen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine dönen Lübnanlılar, tahrip olan yollar ve yıkılmış binalarla karşılaştı.
Sur Su Dairesi Başkanı Tarık Berekat bölgeye gelerek yıkımı incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.