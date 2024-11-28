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        AZ Alkmaar: 1 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 2. dakikada Sven Mijnans kaydederken; sarı-kırmızılılar bu gole 43. dakikada Victor Osimhen'le karşılık verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 22:44
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında AZ Alkmaar sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Alkmaar 2. dakikada Sven Mijnans ile öne geçerken; G.Saray'ın golünü 43. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 90+3 dakikada Kees Smit, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından G.Saray yenilmezlik serisini sürdürdü ve 11 puana yükseldi. Alkmaar ise 7 puana ulaştı.

        Turnuvanın 6. haftasında Galatasaray 12 Aralık Perşembe günü Malmö deplasmanında sahne alacak. Alkmaar ise yine aynı tarihte Ludogorets'e konuk olacak.

        G.SARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre bu karşılaşmada 3 değişiklik yaptı.

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        Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Kaan Ayhan ile Metehan Baltacı'ya da 11'de yer vermedi. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya çıkardı.

        OKAN BURUK 3-4-1-2'DEN VAZGEÇMEDİ

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti. "Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

        İLERİ UÇTA OSIMHEN VE BATSHUAYI

        Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarnıda Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi. Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı. Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.

        G.SARAY TARAFTARI TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı.

        Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.

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