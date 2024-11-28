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        Anasayfa Video 28 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Kasım 2024 - 17:02 Güncelleme: 28 Kasım 2024 - 17:47

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması yapılarak "Sahte dövizle mücadele" mesajı verirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da re'sen soruşturma başlattı

        * MSB kaynaklarından, teğmenlerle ilgili soruşturma hakkında açıklama: YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır

        * Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya yönelik saldırılara ilişkin konuştu: Dünyada Rus Oreşnik füzesine benzer hiçbir şey yok

        * Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, AZ Alkmaar ile Fenerbahçe, Slavia Prag ile Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor

        * Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi'nin, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kolombiyalı avukat, aşk söylentilerini yalanladı

        * AFAD, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1000 sözleşmeli arama kurtarma personeli alıyor. Başvurular 9 Aralık'ta başlayacak ve 17 Aralık'ta bitecek

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