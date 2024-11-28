28 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

* TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması yapılarak "Sahte dövizle mücadele" mesajı verirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da re'sen soruşturma başlattı

* MSB kaynaklarından, teğmenlerle ilgili soruşturma hakkında açıklama: YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır

* Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya yönelik saldırılara ilişkin konuştu: Dünyada Rus Oreşnik füzesine benzer hiçbir şey yok

* Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, AZ Alkmaar ile Fenerbahçe, Slavia Prag ile Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor

* Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi'nin, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kolombiyalı avukat, aşk söylentilerini yalanladı

* AFAD, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1000 sözleşmeli arama kurtarma personeli alıyor. Başvurular 9 Aralık'ta başlayacak ve 17 Aralık'ta bitecek