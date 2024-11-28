5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!

İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğun öğretmenine "Babam 6 yıl önce 5 yaşındaki kardeşimi öldürdü. Sonra da poşete sarıp denize attı" ihbarı üzerine başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu bilgi üzerine baba Cahit Eşiyok, Anne Meryem Ataman ve eski eş Zehra Öztürker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadelerin ayrıntıları ortaya çıktı.

Şüpheli baba Cahit Eşiyok, emniyette verdiği ifadesinde “Meryam Ataman ile 2008 yılında evlendik. Evliliğimizden 3 çocuğumuz oldu. 2018 yılında korsan taksi işi yaptığım sırada Zehra Öztürker ile tanıştım ve aramızda gönül ilişkisi başladı. Bunun üzerine resmi nikahlı eşimden boşandım. Ve Zehra Öztürker ile birlikte yaşamaya başladım. 3 çocuğum da bende kalıyordu. 2018 yılında nisan ayının ilk haftasında Zehra beni arayıp kızım Melike’nin fenalaştığını söyledi. Eve gittiğimde kızım nefes almıyordu” dedi.

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"CESEDİ POŞETE SARIP GÖMDÜK"

O gün yaşananları anlatan baba ifadesine şöyle devam etti: “Zehra kızımı daha önce darp etmişti. Vücudunda ekimozlar vardı bu sebepten hastaneye götüremedik. Ve resmi kurumlara haber vermedik. Kızımın öldüğünü anlamam üzerine cesedini bez ve poşete sarıp Zehra ile birlikte Arnavutköy Sazlıbosna barajına götürüp attık” dedi.

"ÖLÜMLE İLGİM YOK" DEDİ

Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan şüpheli Zehra Öztürker ise suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli verdiği ifadesinde “Kızın ölümüyle ilgili hiçbir ilgim yok. Ben 2018 yılının sonunda Cahit’i terk edip ayrıldım zaten. Bir bilgim yok” dedi. Öldürülen küçük kızın annesi Meryem Ataman’nın da ifadesi alındı. Meryam Ataman ifadesinde “Olay tarihinde Cahit ile boşanmıştık. Kızımın öldüğünü daha sonra öğrendim. Ancak korktuğum için resmi makamlara bildirmedim “ dedi.