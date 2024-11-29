Katiller lüks araçla geldi! Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı

Olay 24 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gece yarısı yaşanan silah sesleri üzerine vatandaşlar polisi aradı.

LÜKS ARAÇTAN İNİP CİNAYET İŞLEDİLER

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan bir kişiyle karşılaştı. Yapılan incelemede 44 yaşındaki Emin Aktaş olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, saldırının lüks bir araçtan inen iki kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.