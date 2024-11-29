Katiller lüks araçla geldi! Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı
İstanbul'da lüks araçtan iki kişi 44 yaşındaki Emin Aktaş'a kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu vurulan Emin Aktaş, hayatını kaybetti. Lüks araçla gelen şüpheliler, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerinden kaçtıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Cinayetin uyuşturucu satışı yüzünden oluşan husumet üzerine gerçekleştiği öğrenildi
Olay 24 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gece yarısı yaşanan silah sesleri üzerine vatandaşlar polisi aradı.
LÜKS ARAÇTAN İNİP CİNAYET İŞLEDİLER
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan bir kişiyle karşılaştı. Yapılan incelemede 44 yaşındaki Emin Aktaş olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, saldırının lüks bir araçtan inen iki kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
KAÇARKEN KAMERAYA YAKALANDILAR
Bölgede inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin yaya olarak kaçarken görüntülerine ulaştı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan Şerif V.K. ile 7 suç kaydı bulunun Şehmus Y. olduğu tespit edildi.
UYUŞTURUCU SATIŞI ANLAŞMAZLIĞI
Çalışmaların devamında düzenlenen operasyonla iki şüpheli ile birlikte toplam 4 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen iki şüpheliden Şerif V.M.’nın silahı kullandığı belirlendi. Fatih’te yakalanan 2 şüphelinin üzerinde 9 mm tabanca bulundu. Alınan ifadelerde, şüpheliler cinayeti, uyuşturucu satışından kaynaklı yaşanan husumet sonucu işlediklerini anlattı. Soruşturmanın ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.