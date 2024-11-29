Avustralya Senatosu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan ve Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısını onayladı. Böylece Avustralya, çocuklara sosyal medya yasağını getiren ilk ülke oldu.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Avustralya Senatosu, yılın son oturumunda 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını, 19'a karşı 34 oyla kabul etti.

Senato'da onaylanmadan önce yapılan küçük çaplı değişiklikler nedeniyle yarın yeniden Temsilciler Meclisi'nde onaylanması beklenen tasarı, sembolik olarak Avustralya Genel Valisince kabul edildikten sonra yasalaşacak. Avustralya Temsilciler Meclisi'nde dün oylamaya sunulan tasarı, 102'ye 13 oyla onaylanmıştı. REKLAM Dünyada ilk olma özelliği taşıyan yasa tasarısı, ilgili düzenlemeleri yapabilmeleri için sosyal medya şirketlerine tanınan 12 aylık sürenin ardından yürürlüğe girecek.

Sosyal medya platformlarının bir sene içinde 16 yaşından küçük çocukların platformlara erişimini engellemek için düzenlemeler yapması gerekecek. Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. WhatsApp dahil bazı mesajlaşma servisleri, video platformu YouTube ve çevrim içi oyun siteleri bu yasadan muaf tutulabilecek.

Kurallara uymayan gençler ya da ebeveynler için ise herhangi bir ceza öngörülmüyor. DÜNYADA NE TÜR KISITLAMALAR VAR? BBC'de yer alan habere göre, Fransa'da Haziran 2023'te kabul edilen yasayla sosyal medya platformlarının kullanıcıların yaşlarını kontrol etmesi ve 15 yaş altı için ebeveyn izni alınması zorunluluğu getirildi. Norveç'te sosyal medyaya erişim için minimum 13 yaş şartı var. Ancak bir araştırmaya göre dokuz yaşındakilerin yarısından fazlası, 12 yaşındakilerin de büyük bir çoğunluğu sosyal medyada.

İspanya'da da hükümet 16 yaş altına sosyal medya yasağı öngören bir tasarıyı gündeme getirdi. Ancak yaş doğrulamanın nasıl yapılacağı belirsiz ve ne zaman oylanacağına yönelik bir tarih belirlenmedi. 2011'de de Güney Kore, 15 yaş altının gece yarısı ve 06:00 arasında internette oyun oynamasını yasaklayan bir yasa geçirdi. Ancak 10 yıl sonra hükümet kararı geri aldı ve anne babaların oyun saatlerini belirleyeceği bir sistem getirdi. Bu sistemi pek kullanan olmadı.