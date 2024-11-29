Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü

Taksim'de kokoreççiye yemeğe gelen Burak K., kıskançlık tartışmasında sevgilisi Elif K.’ya kola ve patates kızartması da fırlatarak darp etti.

DHA'nın haberine göre kadının darp edildiğini gören garsonlarda da Burak K.'yı tekme ve yumruklarla dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerinin gözaltına aldığı 3 garson adli kontrolle serbest kaldı.

KOLA VE PATATES FIRLATIP DARP ETTİ Olay, 24 Kasım'da saat 02.50 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif K. erkek arkadaşı Burak K. birlikte kokoreççiye geldi. Burada sipariş veren çift bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Burak K.’nın cep telefonunu karıştıran Elif K. ardından yerine oturdu. O sırada da siparişler geldi ancak Elif K., Burak K. ile yeniden tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Burak K., Elif K.’ya tokat attı ardından da kola ve patates kızartması fırlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİS YAKALADI Bunu gören iş yerindeki garsonlar Tekin İ. (27), Adem İ. (33) ve Hüseyin K. (20) de Burak K.’yı tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Dakikalarca darp edilen Burak K. ardından işyerinden dışarıya atıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Burak K.’nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli 3 garsonu yakaladı.