Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı! Yenidoğan çetesiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından, davada yargılanan sanıkların mal varlıkları için tedbir kararı getirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 29.11.2024 - 14:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:26 facebook

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