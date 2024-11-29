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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! - Futbol Haberleri

        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aramızdaki puan farkı da güncellendi. İşte ülke puanında güncel sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:12
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        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı.

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        Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 11 puana yükseldi.

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        F.Bahçe ise Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşırken, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 8 puana yükseldi.

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        Avrupa'da son 2 maçını kazanan Beşiktaş ise, tarafsız sahada Maccabi Tel Aviv'e 3-1'lik skorla boyun eğdi ve 6 puanda kaldı.

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        Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise, uzatmalarda yediği golle Petrocub ile 1-1 berabere kalarak 2 puan topladı.

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        Ülke puanındaki rakiplerimizden Çekya'nın temsilcileri ise bu haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

        Sparta Prag 0-6 Atletico Madrid
        Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen
        Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe
        Mlada Boleslav 2-1 Real Betis

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        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        8

        Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...

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        1- İNGİLTERE: 95.589

        10

        2- İTALYA: 87.731

        11

        3- İSPANYA: 79.132

        12

        4- ALMANYA: 76.535

        13

        5- FRANSA: 63.807

        14

        6- HOLLANDA: 59.233

        15

        7- PORTEKİZ: 55.016

        16

        8- BELÇİKA: 48.000

        17

        9- ÇEKYA: 41.450

        18

        10- TÜRKİYE: 39.700

        19

        11- NORVEÇ: 32.750

        20

        12- AVUSTURYA: 31.800

        21

        13- YUNANİSTAN: 31.750

        22

        14- İSRAİL: 31.125

        23

        15- İSKOÇYA: 31.100

        24

        16- DANİMARKA: 30.575

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