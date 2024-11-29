İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aramızdaki puan farkı da güncellendi. İşte ülke puanında güncel sıralama...
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı.
Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 11 puana yükseldi.
F.Bahçe ise Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşırken, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 8 puana yükseldi.
Avrupa'da son 2 maçını kazanan Beşiktaş ise, tarafsız sahada Maccabi Tel Aviv'e 3-1'lik skorla boyun eğdi ve 6 puanda kaldı.
Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise, uzatmalarda yediği golle Petrocub ile 1-1 berabere kalarak 2 puan topladı.
Ülke puanındaki rakiplerimizden Çekya'nın temsilcileri ise bu haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı. Alınan sonuçlar şu şekilde:
Sparta Prag 0-6 Atletico Madrid
Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen
Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe
Mlada Boleslav 2-1 Real Betis
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...
1- İNGİLTERE: 95.589
2- İTALYA: 87.731
3- İSPANYA: 79.132
4- ALMANYA: 76.535
5- FRANSA: 63.807
6- HOLLANDA: 59.233
7- PORTEKİZ: 55.016
8- BELÇİKA: 48.000
9- ÇEKYA: 41.450
10- TÜRKİYE: 39.700
11- NORVEÇ: 32.750
12- AVUSTURYA: 31.800
13- YUNANİSTAN: 31.750