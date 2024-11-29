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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın | Haberler | Son dakika haberleri

        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!

        Bursa'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki Emrah Aktaş, AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasını izlediği sırada saklandığı evde yakalandı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen, polise, "Maç sonuna kadar bekleyin" diyerek yalvaran hükümlü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:57
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        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
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        Bursa'da, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 24 kaydı olan ve 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Aktaş'ı (25) yakalamak için çalışma başlattı.

        GİZLENDİĞİ EV TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre şüphelinin Bağlaraltı Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit eden SÖS Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

        HÜKÜMLÜ MAÇ İZLERKEN YAKALANDI

        Eve dün saat 22.00 sıralarında baskın yapan ekipler, şüpheliyi AZ Alkmaar-Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını izlerken yakaladı.

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        MAÇI İZLEMEK İÇİN YALVARDI

        Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Aktaş, evine baskın yapan polislere, "Maç sonuna kadar bekleyin" diyerek yalvardı.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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