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        Haberler Magazin Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil, balığa çıktı

        Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil, balığa çıktı

        'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil, soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:02
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.

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        Ardından Erbil ve Ortaç hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Geçtiğimiz çarşamba günü Erbil ile Ortaç'ın ev hapsi cezası kaldırılmıştı.

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        Bu karar sonrasında Mehmet Ali Erbil, soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Ünlü şovmen, balık tutmaya çıktı ve o anları da, "Kısmetimde balık da yok" mesajıyla yayımladı.

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        Ortaç; 24 Aralık'ta, Erbil ise 30 Aralık'ta 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

        #Mehmet Ali Erbil
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