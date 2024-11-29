Evlat vahşetinden bir acı haber daha! Önce annesi şimdi de babası can verdi - Son dakika | Son dakika haberleri

Evlat vahşetinden bir acı haber daha! Önce annesi şimdi de babası can verdi - Son dakika | Son dakika haberleri

Evlat vahşetinden bir acı haber daha! Önce annesi şimdi de babası can verdi Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde yaşanan vahşette 17 yaşındaki A.Ç., annesi, babası, dedesi, yengesi ve amcasını bıçaklamıştı. Olayında ardından okul müdür yardımcısı olan anne Nilay Çoban hayatını kaybederken, bugün bir acı haber daha geldi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren baba Murat Çoban da bu sabah yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:55 facebook

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