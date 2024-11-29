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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti! - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti!

        Geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:50
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        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
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        Beşiktaş'taki kötü gidişatın ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın görevine son verilen siyah-beyazlılarda, yapılan toplantı sonrası Hasan Arat, Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevinden istifa etmişti.

        Hasan Arat istifa etti!
        Hasan Arat istifa etti! Haberi Görüntüle

        Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yine olağanüstü toplanan siyah-beyazlılarda Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini duyurdu.

        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım" Haberi Görüntüle

        İŞTE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMASI:

        "Değerli Beşiktaş Camiası;

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        Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

        Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz.

        Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi.

        3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum.

        Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım.

        Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının

        ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...

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        Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için,

        bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim.

        17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum.

        Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım...

        Saygılarımla.

        Hasan Arat

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