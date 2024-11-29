Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'unda açıklamalarda bulundu...

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Karşılıklı saygıya dayalı ortak bir zeminde ne kadar çok konuşursak çözümlere o kadar çok yaklaşırız. Bu yılki temamız dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları açıkça ortaya koyuyor. Dünyamızı tehdit eden meseleler uzman isimlerle masaya yatırılacak, değerlendirilecek.

Bugün dünya, savaşlar, ihlaller ve eşitsizliklerle mücadele etmekte. Yüzümüzü nereye çevirsek istikrarsızlık görüyoruz, derinleşen eşitsizlikler görüyoruz. Sınır komşusu iki ülkenin birinde refah, diğerinde milyonlarca insan açlık ve yoksullukla savaşıyor.

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İnsanlık bir dönüm noktasında, evlatlarımızın torunlarımızın hayatını etkileyecek olaylar yaşanmakta. Gazze'den Ukrayna'ya pek çok coğrafyada süregelen insani krizler çok daha keskin bir şekilde mevcut dünya düzeninin kırılımı gözler önüne sermekte.

Her kriz aynı zamanda bir imkandır. Adalete, barışa, huzura, güvenlik ve istikrara açılan fırsat penceresidir. Dünya değişiyor, bu değişime yönelik ciddi bir değişim şart. Bu BM ile devam edemeyiz. Bu 5 daimi üyeden bir tanesinin iki dudağı arasına 194 ülkenin kaderi terk edilemez.