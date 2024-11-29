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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'unda açıklamalarda bulundu. "Bu BM ile devam edemeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 daimi üye, 15 geçici üye olmaz. Bu şekilde bu dünya yönetilemez. Artık 2. Dünya Savaşı şartlarında değiliz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'unda açıklamalarda bulundu...

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

        "Karşılıklı saygıya dayalı ortak bir zeminde ne kadar çok konuşursak çözümlere o kadar çok yaklaşırız. Bu yılki temamız dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları açıkça ortaya koyuyor. Dünyamızı tehdit eden meseleler uzman isimlerle masaya yatırılacak, değerlendirilecek.

        Hakikatin kıvılcımı fikirlerin çarpışmasından öne çıkar. Katılımcıların yeni, yenilikçi etkili çözüm yolları sunmasını temenni ediyorum.

        Bugün dünya, savaşlar, ihlaller ve eşitsizliklerle mücadele etmekte. Yüzümüzü nereye çevirsek istikrarsızlık görüyoruz, derinleşen eşitsizlikler görüyoruz. Sınır komşusu iki ülkenin birinde refah, diğerinde milyonlarca insan açlık ve yoksullukla savaşıyor.

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        İnsanlık bir dönüm noktasında, evlatlarımızın torunlarımızın hayatını etkileyecek olaylar yaşanmakta. Gazze'den Ukrayna'ya pek çok coğrafyada süregelen insani krizler çok daha keskin bir şekilde mevcut dünya düzeninin kırılımı gözler önüne sermekte.

        Her kriz aynı zamanda bir imkandır. Adalete, barışa, huzura, güvenlik ve istikrara açılan fırsat penceresidir. Dünya değişiyor, bu değişime yönelik ciddi bir değişim şart. Bu BM ile devam edemeyiz. Bu 5 daimi üyeden bir tanesinin iki dudağı arasına 194 ülkenin kaderi terk edilemez.

        İlk günden beri Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz. Barış içinde yaşamak varken bu savaş niye?

        Holokost utancı sebebiyle yol verilen bu utancın sonu felakettir. Daha büyük bir dramdır.

        UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararları çok önemli."

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