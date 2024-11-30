Mauro Icardi mahkemeye çıktı
Wanda Nara ile olaylı bir boşanma davası geçiren Mauro Icardi, psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı
Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın, boşanma süreci de olaylı geçiyor.
Nara'nın daha boşanmadan rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü yıldız, kısa bir süre sonra da 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikâyetçi olmuştu.
İkili arasında yaşananlar konuşulmaya devam ederken Icardi, mahkemeye çıktı.
Arjantinli futbolcu, Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki Şehir Adliyesi'ne geldi.
Icardi, yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye giriş yaptı. Mauro Icardi'nin belirli konularda ifadesinin alındığı öğrenildi.
Icardi'nin moralinin yerinde olduğu gözlemlendi.