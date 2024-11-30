Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mauro Icardi mahkemeye çıktı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi mahkemeye çıktı

        Wanda Nara ile olaylı bir boşanma davası geçiren Mauro Icardi, psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın, boşanma süreci de olaylı geçiyor.

        2

        Nara'nın daha boşanmadan rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü yıldız, kısa bir süre sonra da 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikâyetçi olmuştu.

        3

        İkili arasında yaşananlar konuşulmaya devam ederken Icardi, mahkemeye çıktı.

        4

        Arjantinli futbolcu, Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki Şehir Adliyesi'ne geldi.

        5

        Icardi, yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye giriş yaptı. Mauro Icardi'nin belirli konularda ifadesinin alındığı öğrenildi.

        6

        Icardi'nin moralinin yerinde olduğu gözlemlendi.

        7

        Mauro Icardi'nin, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kolombiyalı avukat, aşk söylentilerine yanıt verdi. Angela Burgos; "Şu anda aklımda kimse yok. Icardi çekici biri, çok kültürlü, centilmen ama şu anda başka bir şey düşünüyorum" demişti.

        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!