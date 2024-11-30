26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı! Hatay Kırıkhan'da, 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianamede 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan firari olarak aranan mühendis Mehmet Yunus, İstanbul'da gözaltına alındı. Mehmet Yunus, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanıyla ilgili ilk duruşma 13 Şubat 2025 yılında yapılacak

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:56 facebook

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