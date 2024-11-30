van Bronckhorst dönemi sona eriyor
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona eriyor. Hollandalı teknik direktörün sözleşmesindeki çıkış maddesi kullanıldı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Hatayspor maçında Serdar Topraktepe takımın başında olacak
Giriş: 30.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:49
Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor… Siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst dönemi sona eriyor. Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki çıkış maddesi kullanıldı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Hatayspor maçında Serdar Topraktepe takımın başında olacak. Öte yandan van Bronckhorst, bugünkü idmanda takımın başında yer almadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ