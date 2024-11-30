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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş'ta SON DAKİKA! van Bronckhorst dönemi sona eriyor - Futbol Haberleri

        van Bronckhorst dönemi sona eriyor

        Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona eriyor. Hollandalı teknik direktörün sözleşmesindeki çıkış maddesi kullanıldı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Hatayspor maçında Serdar Topraktepe takımın başında olacak

        Giriş: 30.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:49
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        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
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        Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor… Siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst dönemi sona eriyor. Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki çıkış maddesi kullanıldı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Hatayspor maçında Serdar Topraktepe takımın başında olacak. Öte yandan van Bronckhorst, bugünkü idmanda takımın başında yer almadı.

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