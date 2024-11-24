Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertli ekibin galibiyetini değerlendirdi.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
"MAÇIN KAHRAMANI"
Uğur Meleke: 7 Kasım gecesi Alkmaar’da sezonun en kötü oyunuyla en kötü skorunu alan Fenerbahçe, üç gün sonra Sivasspor’a karşı çok ciddi bir rotasyonla sahaya çıkmıştı. Belli ki Sivasspor karşısındaki kadro ve oyun Jose Mourinho’nun kalbini kazanmış; o temel ayarları koruyarak çıktı Kayseri önüne. Aynen Sivasspor maçındaki gibi beklerde Osayi Samuel-Filip Kostic başladılar. En önde En-Nesyri görev aldı. Oyunun anahtarı, orta sahanın patronluğuysa Mert Hakan Yandaş’a verilmişti. Mert Hakan Yandaş, Sivasspor maçında olduğu gibi Kayseri’de de maçın kahramanıydı. Sahada kaldığı 65 dakika boyunca Fenerbahçe’nin neredeyse tüm akınlarının kalbinde o var. Hem birinci-ikinci, hem de ikinci-üçüncü bölge bağlantısında ilk seçenek hep oydu. Hatları tutkal gibi birbirine bağlamakla kalmadı, dört golün üçünün kurgusunda başroldeydi. Mert Hakan’ın yanı sıra sol kanat ikilisi Kostic-Oğuz’un da yıldızlaştıkları bir gündü Kayseri’de. [Hürriyet]
"10-15 GOL OLABİLİRDİ"
Ahmet Çakar: "Fenerbahçe ilk yarım saat harika oynadı, 3 gol buldu, 'İş bitti' dedik ama ne olduysa bundan sonra oldu. Devre biterken Djiku kendi kalesine attı, ikinci yarının hemen başında da kaleci Livakovic'in hatalı çıkışından Kayserispor ikinci golü buldu. Tüm Fenerbahçeliler 'Rahat maç izleyecek miyiz?' derken, işler birden sıkıntı ve paniğe girmişken imdada En-Nesyri yetişti ve dördüncü golü atıp F.Bahçe'yi rahatlattı. Bu maçın altın isimleri tartışmasız Oğuz Aydın ve Mert Hakan… Fazla şans bulamayan bu iki yerli oyuncunun performansları sanırım Mourinho'nun da hoşuna gitmiştir. Bu sonuç belki de Süper Lig'in en fazla skorlu maç olabilir. Kaçanlar
"FENERBAHÇE İYİ ÇALIŞIYOR"
Güntekin Onay: Bu maçta açık bir şekilde gördük Fenerbahçe, iyi çalışıyor. Jose Mourinho ciddiyeti ve disiplini net bir şekilde görülüyor. Ayrıca Filip Kostic de sol kanada “cuk” oturdu. Jayden Oosterwolde sağlıklıyken Fenerbahçe, sol kanattan Ferdi Kadıoğlu sonrası ofansif verim alamıyordu. Kostic ile bunu da yakaladı. Fenerbahçe içinsevindirici olan sadece skor değil, geniş kadroda büyük bir forma rekabeti var. [Hürriyet]
"BAŞKA TEKNİK ADAM YAPAMAZDI"
Gürcan Bilgiç: Neresi iyi, neresi değil çok konuşulacak bir maç aslında. Kendi içindeki gidip-gelişlerindeki tek manalı bakış, iki takım arasındaki kadro kalitesi ve sahadaki üretim farkıydı. Mourinho, geçen haftanın hakkını cesurca verdi. Mert Hakan-Oğuz Aydın'ın 11'e yazılması, milli oyuncuların kulübede dinlenmeye alınması, Samet-Becao tercihi, sert bir deplasmanda başka teknik adam alamazdı. [Sabah]
"YİNE KULÜBEDE OLACAKTI"
Ömer Üründül: Mourinho'yu "Geçen sene Alanya'da çok iyi bir sezon geçiren başarılı kanat forveti Oğuz'u neden düşünmüyor?" diye eleştiriyordum. Bu maçta Oğuz sahanın yıldızıydı. Eğer Maximin'in sakatlık sorunu olmasa Oğuz yine kulübede olacaktı! Mourinho'nun dün geceki önemli hatalarından biri rakip farkı bire indirmiş ve tüm riskleri alıyor. Bu oyunun santrforu En- Nesyri. Golü atmasa bile En Nesyri'nin çıkmaması lazım. Mert Hakan'ın ciddi maç eksiği olmasına rağmen ilk yarıda çok faydalı oldu. Çapraz koşularla Kayseri savunmasını bir hayli hırpaladı. Kayserispor'un rahat ortam bularak F.Bahçe'nin çok üstüne gelmesinin nedenlerine gelince; Kostic, yapısı itibarıyla kesinlikle sol bek oynayamaz. Bunun dışında Tadic de defansif görevi yerine getiremiyor. Fred'deki fiziki düşüş artarak devam ediyor. Amrabat da milli arada çok dinlenmiş ki ufak bir alanda kendini idare etmeye çalıştı. [Sabah]
"MOURINHO VAZGEÇMİŞ"
Tayfun Bayındır: Fenerbahçe’nin önce Sivasspor ardından da Zenit maçlarındaki bol gollü ve hücumu düşünen görüntüsü "Mourinho acaba format değişikliğine mi gidiyor?” sorusunu gündeme getirmişti... Bu maçta 6-2’lik Kayseri galibiyeti bu sorunun yanıtının net bir şekilde "evet" olduğunu kanıtladı bize... Jose Mourinho attığını koruyan bir Fenerbahçe’den vazgeçmiş, gol üstüne gol kovalayan, "önce savunma değil hücumu yapayım, savunma nasılsa gelir" diyen bir "yapıyı" planlarının birinci sırasına koymuş. Umarım genlerinde hücum futbolu felsefesini taşıyan Fenerbahçe’yi hep böyle izleriz. [Milliyet]
"AYRI PARANTEZ AÇMAK LAZIM"
Reha Kapsal: Oğuz ve Kostic sahanın yıldızı idi. Oğuz'a ayrı bir parantez açmak lazım neden oynamadığını veya oynatılmamanın hesabını sahada sorması gerekiyordu. Ve o da bu fırsatı bulunca başarılı performansıyla Mourinho'ya çok güzel mesaj verdi. Çünkü geçen sezon ligde 13 gol atan Oğuz, enerji getirdi ve Kostic ile çok iyi anlaştı. Mükemmel ikili oyunlar oynadılar.Oğuz Aydın daha ne yapsın? Bugünkü Oğuz Aydın performansından sonra Allan Saint-Maximin, İrfan Can ve Szymanski biraz düşünür. Oğuz, Alanyaspor'da uçup kaçıyordu. Her maçta skor katkısı yapıyordu. O yüzden Fenerbahçe'ye geldi. [Fotomaç]
"OĞUZ AYDIN FIRTINASI"
İbrahim Yıldız: Kayserispor karşısında Oğuz Aydın fırtınası esti açıkçası. Attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yaptı. Hatta, sahanın en iyi isimlerinden birisiydi. Fenerbahçe gibi bir takımda formayı almak gerçekten çok zor. Oğuz, bunu başardı. Performansı ile başta teknik kadro olmak üzere, taraftarı da fazlasıyla sevindirdi. Oğuz’un bu maçtan sonra yerini koruyacağını söylemek doğru olur. Sezon başından bu yana forma bekleyen Oğuz, çalışmasının karşılığını almış oldu. Oğuz’un başarılı oyunu yalnız Fenerbahçe için değil, Milli Takım adına da kazanç olacaktır. Keşke, Mourinho Oğuz’a daha önce bu şansı verseydi.[Habertürk]