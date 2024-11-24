Olay, saat 19.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle TV kanallarının bozulduğunu fark eden Veysel Korulu, anteni temizlemek için binanın çatısına çıktı. Korulu, çatıdaki anteni temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Korulu ağır yaralanırken, ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.