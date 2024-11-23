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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan tarihe geçen galibiyet! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan tarihe geçen galibiyet!

        Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek ilk 12 haftada 11 galibiyete ulaştı ve yeni bir rekora daha imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 21:25 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:45
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        Süper Lig lideri Galatasaray kazanmaya devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Bodrum FK'yı deplasmanda zor da olsa 1-0 mağlup etti.

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        Cimbom'a üç puanı getiren golü ikinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi kaydetti. Okan Buruk'un ekibi bu sonuçla puanını 34'e çıkarıp Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

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        Galatasaray, Bodrum FK karşısında elde ettiği bu galibiyetle bir ilki daha başardı.

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        Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puana ulaşan Cimbom, rekor kırdı.

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        Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig tarihinde 12. maçlar itibarıyla bu puana ulaşan ilk takım oldu.

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        YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray daha sonraki maçlarda kaybetmedi.

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        Sarı-kırmızılılar, Young Boys maçının ardından 10'u Süper Lig, 4’ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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        DEPLASMAN REKORUNU GELİŞTİRDİ

        Galatasaray, Süper Lig’de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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        Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de elinde bulunduran Aslan, deplasmanda üst üste 14. maçından da galip ayrıldı.

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        LİGDE 4. KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

        Süper Lig’de bu sezon kalesinde 11 gören Galatasaray, Bodrum FK maçıyla bu sezon 4. kez kalesini gole kapattı.

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        Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını da gol yemeden tamamladı.

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