Galatasaray'dan tarihe geçen galibiyet!
Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek ilk 12 haftada 11 galibiyete ulaştı ve yeni bir rekora daha imza attı.
Süper Lig lideri Galatasaray kazanmaya devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Bodrum FK'yı deplasmanda zor da olsa 1-0 mağlup etti.
Cimbom'a üç puanı getiren golü ikinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi kaydetti. Okan Buruk'un ekibi bu sonuçla puanını 34'e çıkarıp Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.
Galatasaray, Bodrum FK karşısında elde ettiği bu galibiyetle bir ilki daha başardı.
Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puana ulaşan Cimbom, rekor kırdı.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig tarihinde 12. maçlar itibarıyla bu puana ulaşan ilk takım oldu.
YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray daha sonraki maçlarda kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar, Young Boys maçının ardından 10'u Süper Lig, 4’ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
DEPLASMAN REKORUNU GELİŞTİRDİ
Galatasaray, Süper Lig’de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de elinde bulunduran Aslan, deplasmanda üst üste 14. maçından da galip ayrıldı.
LİGDE 4. KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI
Süper Lig’de bu sezon kalesinde 11 gören Galatasaray, Bodrum FK maçıyla bu sezon 4. kez kalesini gole kapattı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını da gol yemeden tamamladı.