Bugün Ne Oldu? 9 Ekim 2026 haberleri: 11 ay önce kentsel dönüşüm için taşındı çöken binada hayatını kaybetti, Fonların ödenmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te, Güllü'nün kızı Tuğyan'a müebbet

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maltepe'de dün sabah 05.40'ta çöken 4 katı kaçak 7 katlı binadan 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 10 kişi yaralı olarak enkaz altından kurtarılırken, çalışmalar bugün sabah saatlerinde sona erdi.

11 AY ÖNCE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN TAŞINMIŞLAR

Hayatını kaybeden 5 kişiden Mesut Bilece ve ailesinin, 11 ay önce kentsel dönüşüme giren evleri nedeniyle buraya taşındıkları ortaya çıktı. Ailenin oturduğu daire için aylık yaklaşık 40 bin lira kira ödediği öğrenildi.

ÇÖKEN BİNANIN BETONUNDA DENİZ KABUĞU ÇIKTI

Binadan alınan beton örneklerinin arasında ise deniz kabuğu görüldü. Görüntüler, binanın yapı malzemelerinin niteliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi. Bilirkişi ön raporunda da binanın mimarı, bina sahipleri ve şantiye sorumlusu "kusurlu" olarak belirtildi. Kaçak katların, binaya ekstra yük yüklediği belirtildi ve kaçak çıkılan 4 katın tespit edildiği, yıkım kararı verildiği ancak uygulanmadığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BM ADİL VE SAĞLIKLI DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. "Birleşmiş Milletler adil ve sağlıklı değil" diyen Erdoğan, "Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda" ifadelerini kullandı.

"SUÇ İŞLEYENİN YARGI YAKASINA YAPIŞIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Biz ilkesiz siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletin tüm kurumlarını bulur. Bizim bunlarla işimiz olmaz. Suç işleyenin yargı zaten yakasına yapışır. Bu konudaki kararlılığımızı 24 sene boyunca defalarca gösterdik" dedi.

FONLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU

AK Parti'nin hazırladığı, fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada "Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Fon pay sahibinin fiili nakit ve giriş çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülebilmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai bir tazminat vaadi değildir." dedi.

İKİ GAZETECİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Bu arada fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Gözaltına alınan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Öte yandan Yalova'da, 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e, ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

RESTORAN VE KAFELER İÇİN "SİGARA" DÜZENLEMESİ

Bu arada AK Parti, yeni sigara düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddeden oluşacak teklifle restoran ve kafelerdeki açık alanlar "sigara içilebilir ve içilemeyen alan" olarak ikiye ayrılacak. Bunu yapamayan iş yerleri için yemek yenen alanlarda sigara içilmemesi şart koşulacak. Hastane ve okul bahçelerine belli mesafede sigara içilebilecek.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINA YENİ DÜZENLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımları yeniden belirlendi. Yükümlülüklere uymayan işletmecilere 17 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

TFF'DE KRİTİK TOPLANTI

Türkiye Futbol Federasyonu, 'hakemler dosyası' soruşturmasının ardından yönetim kurulunda yaşanan istifalar sonrası bugün olağanüstü toplandı. Riva'da başlayan TFF Yönetim Kurulu toplantısında 'olağanüstü seçim' gündeminin de yer alacağı öğrenildi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ NAVI PILLAY'A VERİLDİ

Nobel Barış Ödülü, Güney Afrikalı hukukçu Uluslararası Adalet Divanı yargıcı ve eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay'a verildi. Komite, barışın sağlanması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi konusundaki çabaları dolayısıyla ödülün Pillay'a verildiğini açıkladı.