Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mazbata töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adalı, sohbet toplantısında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunurken, hakem hatalarından dert yandı.

"ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİMİZ YÜKSEK"

Şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu dile getiren Adalı, "Bu sene takımımız iyi. Her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunla kapatmaya başladık. Alanyaspor ve Amedspor maçları… Hakem hataları bizim lider olmamızı engelledi. Bunlardan bir maç berabere bile bitse milli araya lider girmiştik" diye konuştu.

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"15 PUAN HAKEMLER YÜZÜNDEN GİTTİ"

Hakem hataları ve MHK'deki son gelişmelerle ilgili de konuşan Adalı, "Geçen sene de takım iyiydi. Ancak yine kasımda havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişteki gibi operasyonlardı. O zaman da söyledim, 15 puan hakemler yüzünden gitti. Herkesin içine sinecek, düzgün bir Federasyon ve MHK gelirse bu işleri 6 ayda tamamıyla çözer. Anthony Taylor, MHK’nin başına geçebilir. Bizim için isimler önemli değil. Tek isteğimiz adil bir yönetimin kurulması." dedi.

"TROSSARD İÇİN GEÇEN SEZONDAN BERİ UĞRAŞIYORUM"

Serdal Adalı transfer dönemiyle ilgili olarak ise, "Geçen sezonun sonlarına doğru da söyledim. Bu seneki transfer kolay değil. Dünya Kupası’nın da denk gelmesi nedeniyle işler zorlaştı. Ama iyi transferler gerçekleştirdik. Trossard için geçen sezonun devre arasından beri uğraşıyorum. 'Şampiyonluğa gidiyoruz, onu asla satamayız' dediler. Bekledik, bu yaz bitirdik" ifadelerini kullandı.

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"MIRETTI VE POKU'YU İZLEYİN"

Adalı son olarak, yeni transferler Miretti ve Poku'dan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Kadroyu her noktada güçlendirdik. Milli aradan sonra Miretti ve Poku’yu izleyin. İkisi de çok iyi potansiyele sahip" dedi.