Olay, 30 Eylül'de Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 3 kişi, yanlarında bulunan altın ve paralarla iş yerlerine gitmek üzere araçla yola çıktı.

Ancak mağdurların bulunduğu aracın önü, iki farklı araçla zorla kesildi. Araçlardan inen 7 şüpheli, mağdurların taşıdığı altın ve paraları zorla alarak geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı.

46,6 MİLYON LİRALIK ALTIN VE 35 BİN EUROYU ALDILAR

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin mağdurlardan 46 milyon 600 değerinde 7 kilogram altın, 35 bin Euro ve çantalarını gasp ettiği belirlendi. Şüphelilerin olayın ardından kaçtıkları araçların ve bağlantılarının belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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ASAYİŞ VE İSTİHBARAT EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Soygunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Olayın meydana geldiği bölgede kapsamlı saha araştırması yapan polis ekipleri, teknik incelemelerle şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda soygunu gerçekleştiren kişilerin kimlikleri ve olayla bağlantılı diğer şüpheliler belirlendi.

SOYGUNA KARIŞAN 7 KİŞİ VE 5 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonucunda, araçların önünü keserek altın ve paraları gasp ettikleri belirlenen 7 şüphelinin yanı sıra olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi daha belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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PARA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 13 bin Euro, 16 bin 250 TL, 1 tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SOYGUN ÖNCESİ MESAJLAR, SONRASINDA PARA DESTELERİYLE POZ VERDİLER

Yapılan soruşturmada şüphelilerle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin soygun öncesindeki WhatsApp yazışmalarında birbirlerine konum göndererek buluşma noktasını belirledikleri, “Karşıdaki otopark”, “Herkes geçti mi araçlara?” ve “Herkes geçince yazsın” mesajlarıyla hareketlerini koordine ettikleri görüldü.

Soygun sonrasına ait olduğu belirtilen fotoğraflarda ise bazı şüphelilerin araç içerisinde deste deste paralarla poz verdiği dikkat çekti.

Şüphelilerden birinin tabancayla çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıkan görüntüler arasında yer aldı.