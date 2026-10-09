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        Haberler Magazin Ceylan Ertem köpeklerine ev yaptırdı

        Ceylan Ertem köpeklerine ev yaptırdı

        Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, köpekleri için konteyner ev yaptırdığını duyurdu. Ertem, "Belki kendime ev alamadım ama onlara aldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 13:25 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı köpeklerine ev yaptırdı

        Ceylan Ertem, hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ertem, köpeklerinin daha konforlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için özel bir konteyner ev kurdurdu. Ünlü şarkıcı, süreci takipçileriyle paylaştı.

        Ceylan Ertem, kazandığı telif gelirlerini nasıl değerlendirdiğini de açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Ceylan'ın telifleri nereye gidiyor?" sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Buyrun... Belki kendime ev alamadım ama çociklerime aldım" ifadelerini kullandı. Konteyner evin içerisinde köpekler için hazırlanan yataklar, renkli örtüler ve oturma alanları dikkat çekti.

        Ünlü şarkıcı, paylaşımının sonunda takipçilerine de seslendi: Onlara güzel, güvenli bir hayat verebilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Siz de bu zor günlerde bir tanesini bile kurtarıp yuva olsanız, ne şahane olur.

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        #Ceylan Ertem
        #Köpek
        #şarkıcı
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