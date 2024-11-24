Gişelerde en başarılı 10 müzikal
"Wicked" filminin gösterime girdiği hafta gişelerde en başarılı müzikalleri bir araya getirdik. Listede animasyon türündeki müzikallerin ağır bastığını görüyoruz. Listede 2016 ve 2019 yıllarından 3'er film olduğunu belirtelim. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
10. ŞARKINI SÖYLE (2016)
(Sing)
İngiliz yönetmen Garth Jennings’in yazıp yönettiği film, insanlar gibi konuşan ve iki ayakları üzerinde yürüyen hayvanların yaşadığı hayali bir dünyada geçiyor. Müzikal tutkunu koala Buster Moon, ödeyemediği borçları nedeniyle kaybetmek üzere olduğu tiyatro salonunu kurtarmak için müzik yarışması düzenliyor. İşler çok yolunda gitmese de Buster Moon’un hayalci iyimserliği ve yarışmacıların tutkuları her şeyi değiştiriyor. Filmin güzelliği antropomorfik hayvanların şirinliğinden, her biri kendi başına popüler müzik parodisi haline gelen şarkılardan geliyor. Beğenmeyen, önemsemeyen eleştirmenler de var ama “Şarkını Söyle” iyi vakit geçirebileceğiniz, seyrederken kendinizi iyi hissedeceğiniz eğlenceli bir film.
Toplam hasılat: $634,338,409
9. MOANA (2016)
Genç Moana, halkını kurtarmak için sorumluluk almaktan korkmayan bir genç kızdır. Görevi tanrıça Te Fiti’yi aramaktır ama ondan önce efsanevi yarı tanrı Maui’yi bulması gerekir. İkisi bir araya gelir ve arayışları başlar. Polinezya’da geçen ve yerel mitlerden esinlenen ‘Moana’, bir Disney filmi. Dünya genelinde yüksek hasılat yapan ve aynı zamanda bir müzikal olarak da anılan ‘Moana’, en iyi animasyon ve özgün şarkı dallarında Oscar’a aday olmuştu. Önümüzdeki hafta devam filmini seyredeceğimiz ‘Moana’, Türkiye’de de 1 milyon bilet sayısını geçen müzikallerden biri.
Toplam hasılat: $643,332,467
8. BOHEMIAN RHAPSODY (2018)
Queen grubunun kuruluşunu, ilk konserlerini ve albümlerini, Freddie Mercury'nin (Rami Malek) gözünden anlatarak başlayan film, ayağını gazdan hiç kesmeden hızla ilerliyor. Durup nefes aldığımız, düşünebildiğimiz anların sayısı çok değil. Düşünmeye de ihtiyaç duymuyoruz zaten; grubun başarıya ulaşma hikâyesini seyretmek yeterince eğlenceli ve hoş. Freddie Mercury'nin sahneye çıktığı ilk andan itibaren grubu alıp götürmesini, sahnedeki o müthiş özgüvenini ilgiyle izliyorsunuz. Filmin rock müziğinin ruhuna uygun, video klipleri hatırlatan, biçimci bir anlatım dili var. Çekimlerin bitmesine 16 gün kala “devamsızlık ve Rami Malek'e saygısız davranış gerekçesiyle” kovulduğu öne sürülen yönetmen Bryan Singer ve onun yerine gelen Dexter Fletcher, filmin görsel atmosferini, ritmini profesyonelce oluşturuyorlar. Ellerindeki müthiş soundtrack'i, yani Queen'in müziğini kullanarak sinemasal açıdan cazip bir sonuca ulaşıyorlar. Filmin en önemli artılarından biri kuşkusuz Rami Malek'in performansı. Malek, duyarlı yorumuyla senaryonun eksiklerini kapatıyor, filme derinlik katıyor.
Toplam hasılat: $910,813,521
7. ORMAN ÇOCUĞU (2016)
(The Jungle Book)
İngiliz yazar Rudyard Kipling’in 1894 yılında yayımlanan eseri, dergilerde çıkan öyküleri bir araya getirir. Öykülerin ana kahramanı, kurtlar tarafından büyütülen Mowgli’dir... Daha önce defalarca sinemaya aktarılan kitabın Jon Favreau tarafından yönetilen uyarlaması, hem Kipling’in ilk öyküsüne odaklanıyor hem 1967 yapımı Disney animasyonundan esinleniyor. Fantezi aksiyon sinemasının hızlı kurgusu ve görkemli görselliğine sahip film, daha çok arkadaşlık ve takım duygusu gibi değerler üstünde yükselirken doğa–insan ilişkilerini de ele alıyor. Film, insanın üstünlüğünden ziyade canlıların doğadaki uyumlu birlikteliğine vurgu yapıyor. Bilgisayar teknolojisinin geldiği noktayı temsil eden “Orman Çocuğu”, her şeyin kamerayla bire bir canlı çekildiği izlenimini veren gerçekçi bir dünya getiriyor önümüze.
Toplam hasılat: $967,724,775
6. ASLAN KRAL (1994)
(The Lion King)
Gösterime girdiği yıl tüm dünyada gösterdiği çarpıcı gişe başarısıyla hatırlanan “Aslan Kral”, stüdyoların animasyonlara daha çok yatırım yapmasının önünü açan filmlerden biridir. Müzikalle animasyonu birleştiren klasik bir Disney yapımı olan film, bir Hamlet uyarlamasıdır ve Japonların 1965 – 1967 yılları arasında yayınlanan çizgi film dizisi “Beyaz Aslan Kimba”dan esinlenmiştir... Film, geleceğin kralı olarak doğan Simba'nın hikâyesini anlatır. Minik Simba'nın babası Musafa'nın korunaklı gövdesinin altında huzur içinde yürüdüğü sahneler unutulmazdır... Baba ile oğulun sevgi dolu huzurlu ilişkisi, iktidarı ele geçirmek isteyen amca Scar yüzünden sona erer... Simba, yetişkin bir aslan olup hesap sormak istediğinde babasının öğrettiklerini yeniden hatırlar. Film, babalarımız aramızdan ayrılsa da zihnimizde hep yaşadıklarının altını çizer.
Toplam hasılat: $981,708,285
5. ALADDIN (2019)
En çok bilinen 1001 Gece Masalları'ndan biridir Aladdin... Orta Doğu kökenli eski bir hikâyedir. Lambadan çıkan cinin, Aladdin'e tanıdığı üç dilek hakkı sadece çocukların değil, yetişkinlerin de aklını çeler, tatlı hayaller kurdurur. Bir insanın piyangoda büyük ikramiyeyi kazanırsa neler yapacağını düşlemesinden biraz daha farklıdır üç dilek hakkı. Cin'in de dediği gibi önceden üzerinde düşünmeyi gerektirir. Aladdin ilk olarak bir prens olmayı diliyor. Dileği gerçekleşiyor ama prens olmak onun için, yalancı bir gösterişin ötesine geçemiyor. Birkaç gün önce yoksul bir hırsız olarak etkilediği Prenses Yasemin'i bu kez zengin Prens Ali olarak etkilemeyi başaramıyor. Senaryosunu John August ile filmin yönetmeni Guy Ritchie'nin yazdığı “Aladdin”in odaklandığı asıl mesele, para, güç ve iktidarla ilgili dileklerin pek de hayırlı sonuçlara vesile olamayacağı... Kadınların Sultan olamadığı bir sistemi değiştirmek isteyen Yasemin karakterinin, filme belirli ölçülerde feminist bir hava getirdiği ya da en azından kız çocukları için hikâyeyi daha çekici kıldığı söylenebilir. Will Smith'in kendine has bir yorumla canlandırdığı Cin, filmin en eğlenceli karakteri.
Toplam hasılat: $1,054,304,000
4. GÜZEL VE ÇİRKİN (2017)
(Beauty and the Beast)
İç güzelliğin önemi ve dış görünümün yanıltıcılığı üzerine birkaç bin yıl öncesinden gelen bir peri masalı... Kibirli ve genç prens, dış görünüme verdiği önem nedeniyle cezalandırılıyor. Bir cadı tarafından iki ayaklı, tüylü ve boynuzlu bir hayvana dönüştürülüyor. Lanetten yıllar sonra hırlayan, gürleyen öfkeli bir canavar gibi çıkıyor karşımıza. Ama Belle’e duyduğu aşkla birlikte içindeki iyilik daha çok görünür hale geliyor. Canavar’ın şatosundaki şamdan, dolap, çaydanlık gibi canlı eşyalar filmin en eğlenceli yanı... Ewan McGregor, Ian McKellen, Stanley Tucci ve Emma Thompson gibi usta oyuncuların dublajıyla hayat bulan ‘lanetli’ hizmetkârlar, filme mizahi bir boyut katıyorlar. Yönetmen Bill Condon’un profesyonel anlatımı, gösterişli müzikal sahneleri ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle ideal bir aile filmi... Walt Disney’in 1991’de gösterime giren animasyon müzikalinden esinlenen filmde Alan Menken’in besteleri yeniden kullanılıyor.
Toplam hasılat: $1,266,115,964
3. KARLAR ÜLKESİ (2013)
(Frozen)
Hans Christian Andersen'in 1844 tarihli peri masalı ‘Kar Kraliçesi’nden esinlenen film, iki kardeş prensesin hikâyesini anlatır... Dokunduğu şeyleri buzla kaplayabilen Elsa, gücünün başkalarına zarar vermemesi için kendini yalnızlığa mahkûm eder. Prensini arayan Anna ise bitmeyen bir kışa mahkûm olmuş ülkesini kurtarmak için harekete geçer. Anna gerçek aşkı beklemediği bir yerde bulurken Elsa yalnızlığın çözüm olmadığını anlar. Fantastik bir romantik komedi tadında ilerleyen masal, gerçek sevginin anlamını sorgular. Senaryoyu yazan Jennifer Lee, filmi Chris Buck ile birlikte yönetir. Gişelerde büyük ilgi gören film, animasyon ve şarkı dalında 2 Oscar kazanır.
Toplam hasılat: $1,306,450,154
2. KARLAR ÜLKESİ 2 (2019)
(Frozen II)
Serinin ilk filmi sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan animasyon filmlerinden biriydi. İkinci film yapımcılarını hayal kırıklığına uğratmamasının yanı sıra daha büyük bir başarıya imza attı. Eleştirmen ve seyircilerden daha düşük notlar almasına karşın, gişelerde ilk filmi geçmeyi başardı. İlk film çocukluklarında uzak düşen iki prensesin, Elsa ve Anna’nın bir araya gelme öyküsünü anlatıyordu. Devam filminde Elsa, Anna, Olaf ve Kristoff'u, Arendelle'den çok uzak yerlerde yeni serüvenlerin peşinde koşarken görüyoruz. Hem tehdit altındaki krallıklarının gizemini çözmeye hem Elsa’nın neden sihirli güçlerle doğduğunu anlamaya çalışıyorlar.
Toplam hasılat: $1,453,683,476
1. ASLAN KRAL (2019)
(The Lion King)
1994 yapımı ilk filmin yeniden çevrimi olan ‘Aslan Kral’ ‘fotorealizm’ diye de adlandırılan hiper gerçekçi bir animasyon estetiğinin ürünü. Kral Mufasa'nın ‘yaşam döngüsü’ olarak tanımladığı düzen, canlılar arasındaki eşitlik ve kardeşliğin sürdürülmesine dayanır. Mufasa merhametli, bağışlayıcı bir kraldır. Kardeşi Scar ise salt iktidarda olmak, herkesten üstün olmak, herkese hükmetmek için tahtı ister. Kendisini zeki, Mufasa'yı ise kaba kuvvet açısından güçlü bulur ama açgözlü sırtlanların desteğiyle kurduğu düzen, özünde kaba kuvvete dayanır. Mufasa’nın oğlu Simba ise babasının ölümünden dolayı hissettiği suçluluk duygusu nedeniyle artık tahtta hakkı olmadığını düşünür, yuvasını terk eder. Ancak yıllar sonra kız arkadaşı Nala ve bilge maymunun moral desteğiyle, adaleti yeniden kurmak için amcası Scar'ın karşısına çıkar. Yeni “Aslan Kral”, ilkinin senaryosuna “fazlasıyla sadık” bir yeniden çevrim... Hikâyeyi ve temaları aynen koruyor.
Toplam hasılat: $1,662,020,819