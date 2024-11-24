Gişelerde en başarılı 10 müzikal

5. ALADDIN (2019)



En çok bilinen 1001 Gece Masalları'ndan biridir Aladdin... Orta Doğu kökenli eski bir hikâyedir. Lambadan çıkan cinin, Aladdin'e tanıdığı üç dilek hakkı sadece çocukların değil, yetişkinlerin de aklını çeler, tatlı hayaller kurdurur. Bir insanın piyangoda büyük ikramiyeyi kazanırsa neler yapacağını düşlemesinden biraz daha farklıdır üç dilek hakkı. Cin'in de dediği gibi önceden üzerinde düşünmeyi gerektirir. Aladdin ilk olarak bir prens olmayı diliyor. Dileği gerçekleşiyor ama prens olmak onun için, yalancı bir gösterişin ötesine geçemiyor. Birkaç gün önce yoksul bir hırsız olarak etkilediği Prenses Yasemin'i bu kez zengin Prens Ali olarak etkilemeyi başaramıyor. Senaryosunu John August ile filmin yönetmeni Guy Ritchie'nin yazdığı “Aladdin”in odaklandığı asıl mesele, para, güç ve iktidarla ilgili dileklerin pek de hayırlı sonuçlara vesile olamayacağı... Kadınların Sultan olamadığı bir sistemi değiştirmek isteyen Yasemin karakterinin, filme belirli ölçülerde feminist bir hava getirdiği ya da en azından kız çocukları için hikâyeyi daha çekici kıldığı söylenebilir. Will Smith'in kendine has bir yorumla canlandırdığı Cin, filmin en eğlenceli karakteri.

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