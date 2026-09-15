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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt

        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt

        Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceğine ilişkin endişeler konusunda kendisine yöneltilen soruya, "Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten hepimiz öleceğiz" şeklinde esprili yanıt verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 15:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt

        ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen yapay zeka ve inovasyon zirvesi All-In Summit 2026'ya konuşmacı olarak katılan Musk, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesine ilişkin artan endişeleri değerlendirdi.

        Musk'a, yapay zeka sektöründe son dönemde dile getirilen risklere atıfta bulunarak, "Hepimiz 10 yıl içinde ölecek miyiz?" sorusu yöneltildi.

        Yapay zekadan kaynaklanan tehlikelerin ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulunan Musk, kendisine yöneltilen soruyu alaycı bir ifadeyle yanıtlayarak, "Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten hepimiz öleceğiz." dedi.

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        Musk, güvenlik konusunda daha fazla önlem alınmaması halinde yapay zeka modellerinin gelişmesiyle risklerin de giderek artacağını vurguladı.

        Yapay zekanın insanlık için nasıl bir tehdit oluşturabileceğinin sorulması üzerine de Musk, "Askeri sistemlerin kontrolünü ele geçirip, örneğin bir nükleer silahın fırlatılması emrini vermesi kötü olur." değerlendirmesinde bulundu.

        "Karşılıklı denetim" önerisi

        OpenAI şirketince yapılan bir siber güvenlik testinde yapay zeka ajanlarının "Hugging Face" platformunun altyapısındaki sistemleri hedef aldığı siber saldırıları hatırlatan Musk, yeterince gelişmiş yapay zeka modellerinin kendilerine getirilen kısıtlamalardan kurtulabileceğini savundu.

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        Musk, önde gelen yapay zeka şirketlerinin yeni modellerini piyasaya sürmeden önce birbirlerinin sistemlerini güvenlik açısından test etmesini önerdi.

        Bu konuda Çin ile de anlaşmaya varılabileceğini belirten Musk, önde gelen yapay zeka şirketleri arasında karşılıklı denetim mekanizmasının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

        "Yapay zeka risklerini değerlendiren kuruluşların tarafsızlığı" konusunda iddialar

        Teknoloji ve yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen Kevin Bass, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yapay zeka şirketi Anthropic ile bazı yapay zeka güvenliği kuruluşları arasındaki finansal ilişkileri gündeme getirdi.

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        Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin yapay zeka modellerinin risklerinin bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendirilmesini önerdiğini hatırlatan Bass, bu kuruluşlardan METR'nin de aralarında bulunduğu bazı yapıların, Anthropic hisselerine sahip fonlarla bağlantılı kuruluşlardan finansman aldığını iddia etti.

        Bass, bu durumun söz konusu kuruluşların Anthropic modellerini ne ölçüde bağımsız değerlendirebileceği konusunda soru işaretleri yarattığını savunarak, "Anthropic yalnızca düzenleyici sistemi kendi lehine şekillendirmeye çalışmıyor. Durdurulması mümkün olmayan bir düzenleyici mekanizması da kuruyor." ifadesini kullandı.

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        Bu ilişkilerin bağımsızlığının araştırılması gerektiğini belirten Bass, ABD Kongresine Anthropic ve söz konusu kuruluşlar arasındaki finansman bağlantılarını inceleme çağrısında bulundu.

        "Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddiası

        OpenAI ve Anthropic'te son üç yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti.

        Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri için kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu ileri süren Coxon, bu sistemlerin yakın gelecekte "her şeyi hackleyebilecek" insanüstü sistemlere dönüşebileceğini savunmuştu.

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        Coxon ayrıca, yapay zeka modellerini geliştiren bazı sektör çalışanlarının bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandığını öne sürmüştü.

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        #Elon Musk
        #Yapay Zeka
        #openai
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