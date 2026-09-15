Afrika’nın büyüklüğü tartışılmaz!
Dünyada hâlâ en yaygın kullanılan harita projeksiyonlarından biri olan Mercator projeksiyonu, kutuplara yaklaştıkça kara parçalarının büyüklüğünü giderek daha fazla abartıyor. Bu nedenle Rusya ve Grönland gibi kuzeydeki bölgeler, Ekvator çevresindeki Afrika'ya kıyasla gerçekte olduklarından çok daha büyük görünüyor. Pek çok Mercator haritasında Afrika ile Grönland birbirine yakın büyüklükteymiş gibi görünse de Afrika, gerçekte Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. BM Genel Kurulu, 4 Eylül'de kıtaların yüzölçümlerini daha doğru yansıtmak üzere tasarlanan Equal Earth projeksiyonunun daha yaygın kullanılmasını teşvik eden bir kararı destekledi. Afrika yalnızca dünyanın ikinci büyük kıtası değil, aynı zamanda Dünya'nın kara yüzeyinin yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Ancak geleneksel haritalarda kullanılan projeksiyonlar, Afrika'nın gerçek büyüklüğünün algılanmasını çoğu zaman şaşırtıcı derecede zorlaştırıyor.
Giriş: 15 Eylül 2026 - 15:22 Güncelleme: