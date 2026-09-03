Yakıt üretiminde dünya liderleri
4,8 milyar metrik ton yakıt üretimiyle Çin, bu karşılaştırmada açık ara farkla birinci sırada yer alıyor. Ağırlık bazında üretimi ise ikinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin iki katından fazla. Çin'in liderliği büyük ölçüde kömüre dayanıyor. Ülke 2024 yılında 4,4 milyar metrik ton kömür üretti; bu da ağırlık olarak yakıt üretiminin neredeyse tamamını ve küresel kömür üretiminin yarısından fazlasını oluşturuyor .
Giriş: 03 Eylül 2026 - 15:34 Güncelleme: