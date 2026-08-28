Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Ölüm riskinin en yüksek olduğu sporlar

        Ölüm riskinin en yüksek olduğu sporlar

        Ekstrem sporlar, adrenalin ve eşsiz deneyimler sunarken ciddi hayati riskleri de beraberinde getiriyor. Verilere göre Everest dağcılığı, her 100 katılımcıdan 1'inin hayatını kaybetmesiyle en yüksek ölüm riskine sahip aktiviteler arasında öne çıkıyor. Alex Honnold gibi isimlerle geniş kitlelerce tanınan serbest solo tırmanışta ise ip ve koruyucu ekipman kullanılmaması nedeniyle ölüm riski yaklaşık 500'de 1 olarak gösteriliyor.

        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 15:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        #En tehlikeli sporlar
        #En riskli sporlar
        #en ölümcül sporlar

        BAKMADAN GEÇME

        Miras değil alın teri: Yeni nesil milyarderler
        Miras değil alın teri: Yeni nesil milyarderler
        Dünyanın en değerli baharatları
        Dünyanın en değerli baharatları
        Kentli nüfusta Türkiye zirvede
        Kentli nüfusta Türkiye zirvede
        Bilim ile ölümsüzlük hayali arasında: Kriyonik uyku
        Bilim ile ölümsüzlük hayali arasında: Kriyonik uyku
        En güçlü 10 süper bilgisayar
        En güçlü 10 süper bilgisayar
        Dünyanın en ağır 10 böceği
        Dünyanın en ağır 10 böceği
        Sudan sonra dünyanın tercihi: Çay
        Sudan sonra dünyanın tercihi: Çay
        Küresel tarımın ekonomik büyüklüğü
        Küresel tarımın ekonomik büyüklüğü
        Uzaktan çalışanların yeni rotası
        Uzaktan çalışanların yeni rotası
        Çalışma çağındaki nüfusun en yüksek olduğu ülkeler
        Çalışma çağındaki nüfusun en yüksek olduğu ülkeler
        Temmuz konut satış rakamları
        Temmuz konut satış rakamları
        Dünyayı görmek herkes için eşit değil
        Dünyayı görmek herkes için eşit değil