Ölüm riskinin en yüksek olduğu sporlar
Ekstrem sporlar, adrenalin ve eşsiz deneyimler sunarken ciddi hayati riskleri de beraberinde getiriyor. Verilere göre Everest dağcılığı, her 100 katılımcıdan 1'inin hayatını kaybetmesiyle en yüksek ölüm riskine sahip aktiviteler arasında öne çıkıyor. Alex Honnold gibi isimlerle geniş kitlelerce tanınan serbest solo tırmanışta ise ip ve koruyucu ekipman kullanılmaması nedeniyle ölüm riski yaklaşık 500'de 1 olarak gösteriliyor.
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 15:19 Güncelleme: