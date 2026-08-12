Dünyayı en çok gezen ülkeler: Hollanda ve İsveç zirvede
Pew Araştırma Merkezi verileri, uluslararası seyahat deneyiminin ülkeler ve gelir grupları arasında büyük farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Hollanda ve İsveç, yetişkinlerin %99'unun hayatında en az bir kez yurt dışına seyahat etmiş olmasıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Dünya Bankası'nın gelir sınıflandırmalarına göre, yüksek gelirli ülkelerde uluslararası seyahat oldukça yaygınken, düşük ve orta gelirli ülkelerde yurt dışına çıkma oranları belirgin biçimde azalıyor.
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 12:00 Güncelleme: