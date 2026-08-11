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        Her 10 çocuktan 3’ü yoksullukla karşı karşıya

        OECD ülkeleri arasında 0-17 yaş grubunda yoksulluk sınırının altında yaşayan çocukların oranı ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Verilere göre çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ülke %36.8 ile Türkiye olurken, Kosta Rika %29,6 ile ikinci, İsrail %23,2 ile üçüncü sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların %21,1'i yoksulluk sınırının altında yaşarken, Bulgaristan'da bu oran %19,1'e ulaşıyor. Listenin diğer ucunda ise %4,6 ile Finlandiya bulunuyor. Slovenya %6,2, İrlanda %6,8 ve Norveç %6,9 ile çocuk yoksulluğunun görece düşük olduğu ülkeler arasında öne çıkıyor.

        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 14:33 Güncelleme:
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        #Yoksulluk tehdidi altındaki çocuklar
        #yoksulluk endeksi

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