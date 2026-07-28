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        Tarihin en çok gişe hasılatı yapan 20 yönetmeni

        Büyücülerden dinozorlara, süper kahramanlardan Homeros destanlarına kadar uzanan yapımlarla sinema endüstrisi milyarlarca dolarlık dev bir sektör haline geldi. Statista'nın derlediği verilere göre, toplam gişe hasılatı açısından tarihin en çok kazandıran 20 yönetmeni arasında Steven Spielberg zirvede yer alıyor. Spielberg'in yönettiği 37 film, dünya çapında 10,7 milyar doları aşan gişe geliri elde ederek ünlü yönetmeni sinema tarihinin ticari açıdan en başarılı yönetmeni konumuna taşıdı.

        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:47 Güncelleme:
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        #film
        #en çok kazanan yönetmenler
        #sinema
        #gişe hasılatı

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