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        Kadınların yaşamında Kuzey Avrupa farkı

        Kadınların güvenlik, ekonomik kapsayıcılık, sağlık, yasal haklar ve siyasi katılım gibi alanlardaki durumunu ölçen WPS Endeksi'nde Kuzey Avrupa ülkeleri zirvede yer aldı. Danimarka 0,939 puanla dünyanın kadınlar için en destekleyici ülkesi oldu. Çatışma ve siyasi istikrarsızlığın yoğun olduğu ülkeler ise listenin son sıralarında yer alırken, bu ülkelerde kadınların güvenlik, adalete erişim ve anne sağlığı açısından daha büyük risklerle karşı karşıya olduğu görüldü.

        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:41 Güncelleme:
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