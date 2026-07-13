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        En güçlü ülkeler listesinde kim önde?

        Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Okulu'nun 33 ülkede 15 bin 131 kişiyle gerçekleştirdiği ankete dayanan 2026 En İyi Ülkeler Endeksi'ne göre, küresel güç algısını artık yalnızca askeri kapasite belirlemiyor. Ekonomik büyüklük, teknolojik liderlik, stratejik kaynaklar, diplomatik etki ve uluslararası gelişmeleri yönlendirme kabiliyeti de ülkelerin küresel nüfuzunda belirleyici unsurlar arasında yer alırken, endeks dünyanın en güçlü ülkelerini kamuoyu algısı üzerinden sıralıyor.

        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        #küresel güç
        #En güçlü ülkeler
        #güçlü ülke algısı

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