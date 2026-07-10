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        Haberler Gündem İnfo Grafik Her iki kişiden biri yapay zeka yüzünden işini kaybetmekten endişeli

        Her iki kişiden biri yapay zeka yüzünden işini kaybetmekten endişeli

        Yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde kendi işini tamamen devralabileceğini düşünenlerin oranı, 32 ülke ortalamasında yüzde 35 olarak ölçüldü. Araştırmada Türkiye, yüzde 45'lik oranla dünya ortalamasının üzerinde yer alırken, Tayland, Malezya ve Hindistan bu konuda en yüksek kaygının görüldüğü ülkeler oldu. Buna karşılık Hollanda, İsveç ve Almanya'da yapay zekânın insanların işlerinin yerini alacağına inananların oranı oldukça düşük seviyelerde kaldı.

        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        #Yapay Zeka
        #işsizlik
        #ai

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