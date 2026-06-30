Ekran başında geçen saatler gençleri nasıl etkiliyor?
AB'de gerçekleştirilen Eurobarometer araştırmasına göre gençler hafta içi ortalama 4,5 saat, hafta sonları ise 6 saatin üzerinde ekran karşısında zaman geçiriyor. Araştırma, uzun süreli ekran kullanımının göz yorgunluğu, baş ağrısı, uyku problemleri ve konsantrasyon güçlüğü gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini ortaya koyarken, ekranların gençler üzerindeki etkisine ilişkin algının kuşaklar arasında farklılaştığını gösteriyor. Gençlerin yüzde 40'ı ekranların yaşamlarına olumlu katkı sağladığını belirtirken, ebeveynlerin yüzde 51'i ekran kullanımının gençler üzerinde ağırlıklı olarak olumsuz etkiler yarattığını düşünüyor.
Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:09 Güncelleme: