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        Avrupa’da gelir gücü farkı: zirvede Lüksemburg, Türkiye AB’nin gerisinde

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) verilerine göre, Avrupa'da kişi başına düşen GSYH endeksinde Lüksemburg 239 puanla ilk sırada yer alırken, Bosna-Hersek 36 puanla listenin sonunda bulundu. Türkiye'nin kişi başına milli gelir endeksi ise 67 olarak hesaplandı. Bu seviye, Türkiye'nin satın alma gücüne göre kişi başına gelirde Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 33 altında kaldığını gösterdi. SGP verileri, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak gelir ve ekonomik büyüklüklerin uluslararası ölçekte daha sağlıklı karşılaştırılmasına imkan sağlıyor.

        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        #Satın Alma Gücü Paritesi
        #GSYH endeksi

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